中國：2021年兩會近5千代表聚北京

2021年的中國兩會現已拉開帷幕。中國全國政協十三屆四次會議已於周四在北京召開。按照日程，全國人大的十三屆四次會議將於周五開幕。本台法廣駐京記者從現場發回報導。

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2021年中國政治生活里極具象徵性的兩會已於周四（2021年3月4日）在北京人民大會堂全國政協十三屆四次會議的開幕中起步。在此之後，全國人大的十三屆四次會議則將按計畫於周五召開。據介紹，2021年兩會的重要內容之一，是審查、討論2020年通過“十四五”規畫和二〇三五年遠景目標綱要（草案）。

2021年中國兩會共有近5千代表與會。如同去年那樣，北京嚴格執行衛生防疫措施，以期防患於未然。

據本台RFI記者拉加德（Stéphane Lagarde）周四發自中國首都的報導，北京的清晨，人行道上的紅綠燈在為自己歌唱。在長安街兩會代表下榻的酒店附近，交通幹道上，路人寥寥無幾。在制服外穿着霓虹燈安全背心的警察控制着天安門廣場的路口。附近居民被要求出示身份證件。臨近人民大會堂的地鐵站出口，在幾天前就已被關閉。

冒失的外賣送貨員

霧中冒出一名外賣麵食的送貨員，被勒令停車。這名冒失的送貨員在接受採訪時表示，如果送貨的地點在預知的限制區內，他們會通知顧客來取貨。目前則更加嚴格，一些地點在全球定位系統上是一片空白，通常位於政府設施附近。

北京重視防患未然

安全管制，加上衛生控制，中國農曆新年節假期間出入首都的限制，旨在全力避免北京再現疫情。接待處安放了可以測量體溫的攝像裝置，酒店的會議室和電梯每兩小時消毒一次。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Des habitants de Pékin marche dans la rue Qianmen, le 11 février 2021, avant le début des célébrations du Nouvel-An lunaire, qui marque le début de l'année du buffle le 12 février. © AFP - NOEL CELIS 法新社

全員檢測集體接種

中國2021年兩會代表都做了檢測，絕大多數與會者接種了疫苗，尤其是200名香港代表在深圳接種了Covid-19疫苗。如同去年那樣，與會代表被要求在兩會期間不要外出。