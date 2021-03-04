德國戰艦巡南海 美國挺此舉支持國際規則與秩序

美國稱讚北大西洋公約組織(NATO)盟友德國派遣軍艦穿越南中國海有爭議海域的計畫，稱美國歡迎支持該地區“基於規則的國際秩序”的行動。美國政府稱中國威脅到這一秩序。德國許諾戰艦不會進入距離中國和其他國家12海里以內的海域。

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據路透社報道說，德國政府官員周二表示，一艘德國護衛艦將於8月駛向亞洲，並在返程時穿越南中國海，成為2002年以來駛過該海域的首艘德國戰艦。美國周三稱讚北大西洋公約組織(NATO)盟友德國派遣軍艦穿越南中國海有爭議海域的計畫，稱美國歡迎支持該地區“基於規則的國際秩序”的行動。華府稱中國威脅到這一秩序。

據美國國務院一名發言人表示，“維護和平與穩定、尊重國際法、保護合法商業網絡不受阻礙、以及自由航行和其他合法使用該海域的做法，符合美國的國家利益，” 美國國務院該名發言人表示，“我們歡迎德國支持在印太地區推行基於規則的國際秩序的作法。維護開放的海上秩序對國際社會利益攸關。”

據中國外交部發言人汪文斌稱，各國在南海享有國際法所規定的航行與飛越自由，但表示“不能以此為借口危害沿岸國主權和安全。”

據路透社說，德國官員表示，戰艦不會進入距離中國和其他國家12海里以內的海域。