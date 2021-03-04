法國給牌 中國環球電視網繞了一圈回全歐

法國媒體主管機關“法國最高視聽委員會”宣布，通過中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放執照申請。這表示CGTN將能繼續在歐洲播放節目，包括英國。然而有鑒於CGTN引發的風波與爭議，法國主管機關仍在昨天稍晚的新聞稿中強調，“CSA將會特別注意CGTN是否遵守法規要求”。繞了一圈，CGTN還是可以在歐洲合法播送節目，包括英國。尚且未見英國方面評論。

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據中央社報道稱，法國通過CGTN牌照申請，中國官媒將於全歐復播。消息說，法國媒體主管機關“法國最高視聽委員會”3日宣布，通過中國官媒中國環球電視網的播放執照申請。2月初，中國環球電視網因受控於中國共產黨而遭到“英國通訊管理局”（Ofcom）撤銷牌照。

然而CGTN在12月就開始向法國最高視聽委員會（CSA）提出申請，以期CSA在法律上認可其播出能力。因為根據法國法規，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可─必須透過法國衛星，也就是歐洲電信衛星（Eutelsat）播放，和必須從法國送出訊號；廣播內容並非審查項目。法國最高視聽委員會3日的審查確認CGTN符合這兩項條件，因此認可其播放能力。

據法國最高視聽委員會在新聞稿中表示，“由於英國脫歐，以及英國通訊管理局根據英國法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。法國最高視聽委員會予以認可”。據該新聞稿，“法國法律不要求透過衛星播放的、且擁有在法國播放能力的非歐洲頻道，在播放前進行事先授權。這些頻道能自由播出，不需事先核查，但須尊重法國視聽傳播相關法律”。

然而有鑒於CGTN引發的風波與爭議，法國主管機關仍在新聞稿中強調，“CSA將會特別注意CGTN是否遵守法規要求”。

根據1989年在歐洲理事會（Council of Europe）架構內簽署的“跨境電視協議”，只要CGTN能向其他簽署國家申請到合法播放權，就能繼續在英國境內播送。英國雖退出歐盟，但仍是歐洲理事會成員，脫歐不影響外國媒體在歐洲全境播放的權利。

據中央社說，繞了一圈，CGTN還是可以在歐洲合法播送節目，包括英國。

該報道說，但這也不代表CGTN可以肆無忌憚。現在CGTN落入法國最高視聽委員會掌管範圍，委員會將有權在CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴、誠信等內容時，下令開罰或停播。過去CSA就曾因中東頻道犯下嚴重錯誤時勒令停播。