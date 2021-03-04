消息說兩會代表都打疫苗了

兼任全國人大代表的中國國藥集團國藥控股董事長於清明今天說，今年參加中國全國“兩會”的5000多名人大代表、政協委員，都接種了國藥集團研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗。

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據中央社今天報道稱，中國兩會5千名代表委員全數施打疫苗。該報道引述新華社消息，兼任全國人大代表的中國國藥集團國藥控股董事長於清明聲稱，5000多名“兩會”代表、委員的接種，“體現了對國藥疫苗的高度信任”。

於清明宣稱，經由各國政府審批的大規模海外臨床試驗數據顯示，中國國藥集團疫苗保護效力達86%，中和抗體轉陽率超過99%，預防中度病例有效性100%，預防重度病例有效性100%。於清明又說，中國國藥集團正持續擴充疫苗年產能，未來將達30億劑。目前則是全球最大的COVID-19疫苗生產商，且已向國內外供應近1億劑，並已接種6000多萬劑次，至今未發現與疫苗相關的嚴重不良反應。

據於清明聲稱，從2020年3月中國國藥集團內部的4個級別黨政負責人“以身試藥”情況來看，經過1年的抗體持續追蹤，目前仍均保持在較高水平，沒有出現明顯下降。

據中央社說，中國目前已有4個COVID-19疫苗經國家藥監局“附條件批准”上市，並應急批准5條技術路線共16款疫苗展開臨床試驗，其中6款已開展第3期臨床試驗。