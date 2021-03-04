美國猶他州眾議院決議案，要求關閉尚未關閉的孔子學院

美國猶他州州眾議院3月2日通過一項決議案，要求該州的兩所大學關閉校內尚未關閉的孔子學院，理由是孔子學院可能幫助中國共產黨的間諜活動，對美國國家安全構成威脅。

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據美國之音今天報道說，防範中共影響，猶他州眾議院通過決議要求關閉該州孔院。消息稱，美國猶他州眾議院通過決議案，要求關閉該州由中國政府資助的孔子學院。

《鹽湖城論壇報》（Salt Lake Tribune）3月2日報道，州眾議院當天通過一項決議案，要求該州的兩所大學關閉校內尚未關閉的孔子學院，理由是孔子學院可能幫助中國共產黨的間諜活動，對美國國家安全構成威脅。猶他州的州眾議院之前曾通過了一項參眾兩院聯合決議案，但在州參議院沒有付諸表決的情況下，州眾議院星期二夜晚再度表決，以69票比1票，單獨以州眾議院名義通過了《保護猶他高等教育機構免受中國共產黨影響的決議》。

報道稱，目前尚不清楚州參議院為何沒有就這項決議案舉行聽證。參議院主席之前對這項決議案表示過擔憂，表示將審視議案內容是否會影響到猶他州與中國的貿易關係。

州眾議院通過的決議案建議猶他州繼續經營孔子學院的猶他大學（University of Utah）和南猶他大學（Southern Utah University）在2022年12月1日前關閉孔院。

猶他大學發言人在給《鹽湖城論壇報》的一份聲明中說，學校已經計畫在2023年中期關閉孔院，由於這項決議案的通過，已經決定提前大約六個月關閉孔院。

據該報道，南猶他大學發言人之前表示，如果決議案獲得通過，該校將落實決議案的要求，“開始準備關閉孔子學院。”可目前決議案只是在州眾議院過關，尚不清楚南猶他大學是否還會這樣做。