香港：47名民主派人士中，15人獲保釋

香港四十七名民主派人士被控“串謀顛覆國家政權罪”的案件中，15人獲保釋。未被接受保釋申請者還需在押。

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香港47名民主派人士被指控“串謀顛覆國家政權罪”的案件，經過一連數日的夜以繼日的馬拉松式的聆訊後，法官在4日晚間宣布，批准47人中15人的保釋申請，法官同時還宣布將案件押後至5月31日下午再提審。保釋申請沒有被接受的人，包括戴耀庭等人繼續被關押。

過去四天，國安法指定的法官蘇惠德主要聽取47人的代表律師作保釋陳詞，直到四日楊岳橋等七名被告在庭上自行陳詞後，下午五時休庭，法官考慮各被告提出的保釋申請理據後作出決定。

保釋申請被批準的15人，其保釋的條件是，不得直接或間接作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的行為及言論，除了投票之外，不得協助、組織安排參與或協調任何級別的選舉，不得直接或間接聯絡外國官員、議員、成員或服務他們的人士。

獲準保釋的人包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀林和李予信。

連日來有大批香港市民到法院外排隊爭取旁聽，也有民主派支持者在法庭外為被告打氣。期間有市民高呼“光復香港，時代革命”等口號，也有人與便衣警察對罵。4日晚，法院外有更多市民到場聲援，有人高喊爭取民間五大訴求、釋放政治犯等口號。警方在法院外拉起封鎖線，並舉旗警告在場人士或違反港版國安法。