中國今年重訂GDP目標為6%以上 財赤下調至3.2%

在去年因疫情而破天荒地不設經濟增長目標後，中國今年重新訂定目標，期望經濟增長能達到6%以上，較去年2.3%的GDP為高；另又不發行抗疫特別國債，並會縮小地方政府專項債券規模，令財政赤字率可下調至3.2%左右；而反映通脹的居民消費價格漲幅則定為3％左右。有關GDP目標，較市場預期低，而總理李克強則表明，GDP目標是考慮經濟運行恢復情況後作出，但預見經濟發展仍面臨不少風險和挑戰。

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中國總理李克強今(5日)早在人大開幕式上宣讀工作報告，他指出，疫情衝擊下，中國是全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長的，今年將把經濟增長預期目標設定為6%以上，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。他重申，要堅持擴大內需，加快電商、快遞進農村，並穩定增加汽車、家電等大宗消費。

他補充，現時疫情仍在全球蔓延，全球不穩定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻，中國的抗疫環境亦有薄弱環節，經濟恢復基礎並不牢固，經濟發展仍須面對挑戰，但中國經濟整體向好的格局不變。

就業方面，李克強提出，城鎮將新增就業1100萬人以上，但城鎮失業率仍會有5.5%左右，強調要着力穩定現有崗位，對不裁員、少裁員的企業，要繼續給予必要的財稅、金融等政策支持。

為幫助激發市場活力，李克強宣布，將小規模納稅人增值稅起征點，由從月銷售額10萬元提高到15萬元人民幣；而小微企業和個體工商戶，應納稅所得額不到100萬元的部分，將會在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上，務必做到小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。

兩會之前，市場一般預期中國今年的經濟增長可以達到8%或以上，對於李克強把目標定在6%以上，星展香港高級經濟師周洪禮認為尚算合理，因為中國經濟正進入早前加大發債的反彈階段，而且會加大穩定槓桿，今年增速可能未必達到市場預期般快。另外，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基則認為，6%以上的GDP目標算是保守，但在外圍疫情未見完全控制的情況下，以保守目標推行經濟措施會較好。