拜登國安戰略指南支持台港應對中國脅迫台灣表達感謝

2021年2月27日，美國總統拜登在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號時做手勢。 他將在特拉華州家中度過周末。

美國總統拜登美東時間三日發表任內首份國家安全戰略指南，直指中國是唯一能挑戰國際社會體制的競爭對手，並明確指出會支持台灣和香港，應對中國脅迫、人權問題和不公平貿易行為，更揚言如果美國的利益和價值遭到中國直接威脅，必要時會響應挑戰。台灣外交部則對白宮的表態表示歡迎和感謝。

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這份24頁的美國「國家安全戰略暫行指南」，列出多項關乎美國外交發展的目標，包括恢復民主、提高美國競爭力和強化美國聯盟等。

在中美關係方面則指出「中國顯得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，持續挑戰穩定和開放國際社會的競爭者」，美國需要恢複信譽與全球領導地位，將能確保是美國而不是中國制訂國際議程。

指南明白提出，拜登政府會支持中國大陸鄰近的地區和國家以及商業夥伴應對中國的威脅。文內提到「我們會支持台灣這個主要的民主政體、重要的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。」這份文件也表明會捍衛香港、新疆、西藏的民主和人權，會聯同其他國家合作，並確保美國企業與中國做生意時，不會犧牲美國價值觀。

文章表示，當中國的行為直接威脅利益與價值觀時，必要時會做出回應，包括對抗不公平與非法貿易行為、網絡威脅和傷害美國工人的經濟行為、削弱先進與新興技術的做法；指南同時提出需要與北京合作，以外交手法減少誤解與誤判風險。美國也將確保在關鍵國安科技和醫療供應鏈的安全。

在戰略指南中，數度將中國大陸與俄羅斯並列，並稱北京和莫斯科積極投入抑制美國實力，且防止美國捍衛國家利益和盟友。

美國國安會表示，這份戰略方針是拜登總統在與世界接觸時的願景，為美國政府各部門提供國安戰略指導。在三日的白宮新聞簡報會上，白宮發言人莎奇說，這份報告的宗旨在抓緊在這一代人僅有的一次機會，能夠同時更新美國國內與國外的優勢。

指南警告說，包括美國在內的全球民主正在日益受到圍攻。「自由社會一直從內部受到腐敗、不平等、不公平、兩極化、民粹主義以及對法治的反自由威脅的挑戰，因新冠病毒危機而加速的民族主義和本土主義製造了各國為自己的心態，使我們所有人都多了孤立，少了繁榮，少了安全。」

台灣外交部表示，拜登政府上任以來，不斷展現對台灣的強勁支持，外交部將繼續與拜登政府密切合作，在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的全球夥伴關係。

政治大學外交系副教授黃奎博表示，美國對台灣的支持，在過去幾任政府沒有太大改變，台灣應該要看清楚，美國對台灣不是全面和無條件的支持，這個支持是在台灣關係法和六項保證下給台灣的支持和承諾，台灣人很關心的若兩岸開戰美國會不會馳援，這沒有在美國目前說的支持或保證里。