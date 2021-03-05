無國界記者：中國在新冠病毒大流行期間加緊騷擾外國記者

駐華外國記者協會（FCCC）3月1日發布的一份報告，中共當局在新冠病毒大流行期間再度加碼騷擾外國記者。無國界記者組織呼籲各民主國家對中共政權加大壓力。

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駐華外國記者協會在其於2021年3月1日發表的年度報告中強調了中共政權在新冠病毒大流行期間對外國記者及其新聞來源的騷擾在加劇。這份報告是基於對協會成員調查的150份回應。報告特別譴責當局越來越多地將簽證用作武器，以至在2020年上半年驅逐了至少18名外國記者。

無國界記者組織的東亞局負責人塞德里克·阿爾維安尼（Cedric Alviani）在一份書面聲明中說：“近年來，中國政權機構已將外國記者視為不受歡迎的目擊者，並竭盡全力防止他們收集與其宣傳相悖的信息。”

阿爾維安尼說：“在這個大流行時期，透明度可以挽救生命，民主國家必須對中國政權施加更大的壓力，要求它尊重他們獲得公正信息的權利。”

駐華外國記協的報告中，根據其150位成員的調查答覆，記者表示受到當局滋擾（60%），對其中國員工的恐嚇（59%），人身監視（40%）和對其新聞來源的騷擾（40%）。此外，去年前往新疆和內蒙古自治區的受訪者中，至少有90%遇到阻礙。

在2020年無國界記者組織的世界新聞自由指數報告中，中國在180個國家中排名第177位，並且是世界上最大的記者綁架者，至少有121人被拘留，並且常常處於危及生命的狀況。