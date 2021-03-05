美國印太司令對中國海警艦等表示“嚴重的憂慮”

美國印太司令部司令菲利普·斯科特·戴維森（Philip Scot Davidson）4日，在美智囊班子講演時指出：在印度太平洋地區美國和同盟國面臨的最大的危險，是中國對以往的威懾力量的侵蝕，他強調了與日本等同盟國聯合強化美軍威懾力的重要性。

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菲利普指出：中國迅速的擴充軍備造成了地域的軍事不平衡，有配備具有高度裝備的綜合部隊的必要。他對於中國海警局的海警艦在釣魚島周圍的活動和中國空軍在台灣周邊的威嚇飛行表示“嚴重的憂慮”。

另據報道，美國國務院4日發布消息稱，日美外交和防務部門高官4日舉行了視頻會談，明確表示強烈反對中國在東海和南海憑藉武力和強制力單方面改變現狀的嘗試，雙方對中國《海警法》的實行表示強烈關注。

參加視頻會談的美方官員有副助理國務卿卡納佩（Marc Knapper）等人，日方則為外務省北美局參事官有馬裕、防衛省防衛政策局次長大和太郎等參加。

此次視頻會議是將在本月中旬召開的由日美外長和防長出席的安全保障磋商委員會的2+2會議的准備性會議。

另據日本第十一管區海上保安本部的消息，在釣魚島周邊日本認為是領海的海域，四艘中國海警艦在該海域的毗鄰區航行，在釣魚島周圍，確認有中國海警艦航行已是連續20天。

四艘是海警艦是搭載着類似於機關炮的武器的“海警2203”、“海警1103”、“海警1401”、“海警2302”。