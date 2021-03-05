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美國印太司令對中國海警艦等表示“嚴重的憂慮”

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圖為中國海警船與日本海警船在東海對峙
圖為中國海警船與日本海警船在東海對峙 網絡照片
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

美國印太司令部司令菲利普·斯科特·戴維森（Philip Scot Davidson）4日，在美智囊班子講演時指出：在印度太平洋地區美國和同盟國面臨的最大的危險，是中國對以往的威懾力量的侵蝕，他強調了與日本等同盟國聯合強化美軍威懾力的重要性。

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菲利普指出：中國迅速的擴充軍備造成了地域的事不平衡，有配具有高度裝合部的必要。他於中國海警局的海警釣魚島的活和中國空在台灣周的威嚇行表示“重的憂慮”。

另據道，美國國4布消息稱，日美外交和防部門高官4行了視頻，明確表示強烈反中國在海和南海憑藉武力和強制力方面改變現狀的嘗試，雙方中國《海警法》的行表示強烈關注。

參加視頻的美方官有副助理國卿卡佩（Marc Knapper）等人，日方則為省北美局參事官有裕、防省防政策局次大和太郎等參加。

 此次視頻是將在本月中旬召開的由日美外和防出席的安全保障磋商委會的2+2的准性會

 另據日本第十一管區海上保安本部的消息，在釣魚島日本認為海的海域，四艘中國海警海域的毗區航行，在釣魚島，確有中國海警航行已是連續20天。

 四艘是海警艦是搭着類似於機關炮的武器的“海警2203”海警1103”海警1401”海警2302”

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