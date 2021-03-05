WHO：專家赴武漢追查病毒源頭報告預期3月中公布

世界衛生組織3月5日指出，由世衛帶領專家赴中國武漢追查新冠源頭的報告預期在3月中旬公布。《華爾街日報》4日報道說，世衛組織最終決定不發布其臨時調查結果。

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路透社報導，領導調查病毒源頭的世衛小組領導人恩巴雷克（Peter Ben Embarek）在新聞簡報中表示：目前時機是在3月14-15日這一周。

世衛組織突發衛生事件規畫執行主任邁克·萊恩（Mike Ryan）表示說：在此澄清，首先，並無期中報告的計畫。我們將會公布一份總結報告…秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近期將收到專家小組這份報告，我們將對建議內容進行討論。