WHO：專家赴武漢追查病毒源頭報告預期3月中公布 發表時間： 05/03/2021 - 22:12 L'équipe d'experts de l'OMS quittant la province de Wuhan le 10 février. © HECTOR RETAMAL / AFP 作者： 法廣 3 分鐘 世界衛生組織3月5日指出，由世衛帶領專家赴中國武漢追查新冠源頭的報告預期在3月中旬公布。《華爾街日報》4日報道說，世衛組織最終決定不發布其臨時調查結果。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，領導調查病毒源頭的世衛小組領導人恩巴雷克（Peter Ben Embarek）在新聞簡報中表示：目前時機是在3月14-15日這一周。 世衛組織突發衛生事件規畫執行主任邁克·萊恩（Mike Ryan）表示說：在此澄清，首先，並無期中報告的計畫。我們將會公布一份總結報告…秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近期將收到專家小組這份報告，我們將對建議內容進行討論。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒