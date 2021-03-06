兩會再現罕見一幕 習近平有兩個茶杯

3月4日，中共政協會議開幕式上，習近平在主席台上獨有兩個茶杯

近年來的中共兩會，習近平的茶杯意外成為輿論最大看點。今年兩會的主席台上習近平獨享兩個茶杯，而其他領導人都只有一個茶杯。評論人士調侃，從茶杯上也能體現出習的一尊地位。

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在外界看來，一年一度的中共兩會，重複着“有大會無討論，有代表無意見，有政治無新聞”的老調。於是，海內外媒體紛紛把焦點對準了會場上的一些“花邊新聞”，習近平的茶杯也因此“脫穎而出”。

今年兩會，與以往不同的是，習面前放置着兩個茶杯，而李克強等其他與會官員面前都只有一個茶杯。有評論人士調侃說，從茶杯數量上，也能凸顯習得一尊地位。

為習近平倒茶水的仍然是一名男服務員，他手持一個專用的小水壺，專門為習近平一人服務。

而在2020年的兩會上，媒體注意到習近平的“換杯”一幕。和其他與會領導人不一樣，一名男服務員不是直接往習近平的杯子里加水，而是連杯子一起端走，再換上新的杯子。

早在2016年兩會上，已有港媒關注到習近平飲水的特殊服務。當時在兩會主席台上，為政治局委員服務的是3名男服務員。不過，其中一名服務員手持小水壺，只為習近平一人倒水。而其他兩人則分別移向左右，為另外12名政治局委員斟水。