日本防衛大臣回應有關美國務卿和防長訪日報道

3月5日，在日本防衛省舉行的防衛大臣岸信夫的記者會上，有記者問：有報道說：現在正在研究美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本月中旬訪日事宜，這是否是事實？

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岸信夫回答說：我知道這方面的報道，有關美防長和國務卿訪日的事宜，現在還什麼都沒有決定下來，但是不管怎麼樣，作為防衛省來說，繼續強化日美同盟，而且在維護“自由開放的印度洋太平洋等方面，將與美國繼續緊密合作。”

而多名日本政府相關人士4日透露，日美兩國政府已就美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本月中旬訪日事宜展開協調。日美兩國政府正在以15～17日為中心磋商日程，計畫召開外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議。

當記者問到：聽說昨天，日本和美國政府的外交和國防當局進行了審議官級別的協商，他們對中國的《海警法》深表擔心。而您一直在談論有必要將對《海警法》的擔憂訴諸國際社會，您對日美的同樣的擔憂有什麼想法？

岸信夫指出：在昨天舉行的美日防衛與外交事務部門之間的審議官級討論中，我們就地區安全環境，地區事務和雙邊防務合作交換了意見。特別是在東海和南海問題上，我們強烈反對以武力單方面改變現狀的企圖，也就《海警法》交換了意見，並表示了嚴重關切。大家一致同意，我們將繼續密切合作，維護和加強“自由開放的印度太平洋”，增強日美同盟的威懾力和應對能力，進一步加強日美同盟。

日美外交和防務部門審議官級高官4日舉行了視頻會談，明確表示強烈反對在東海和南海憑藉武力和強制力單方面改變現狀的嘗試，據說這次視頻會議是為外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議做準備。