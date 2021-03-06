港府謀取締香港遊行搞手「民陣」 透過星媒放風

自2003年起每年主辦「7.1」大遊行、並在2019年反修例運動中主辦有過百萬人參與的遊行的香港民間人權陣線(簡稱民陣)，面臨被警方取締的危機。新加坡《聯合早報》引述消息人士報道，當局正調查民陣是否曾經接受美國國家民主基金會資助舉辦活動，一旦證實屬實，可以違反《港區國安法》之名取締民陣。民陣否認有收受外國資助，對可能被取締，則以「欲加之罪，何患無辭！」作回應。

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繼狙擊香港具批判性的報章創辦人黎智英後，民主派遊行搞手 -- 民陣亦被針對。《聯合早報》昨(5日)以《港泛民最大聯合平台涉違反國安法民陣或很快被取締》為題報道，有消息人士稱，早前網上流傳美國民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，香港當局正調查，一旦證實屬實，民陣將違反國安法，會被港府取締。該消息人士又說，民陣一直沒有按例向港府註冊，可能觸犯《社團條例》。根據相關條例，任何香港社團或其分支須在成立後一個月內向警方的社團事務主任申請註冊或豁免註冊。違例者，最高可被監禁三個月。

民陣昨日透過聲明作出回應，指民陣成立至今從未收取任何外國政府或機構資助，包括美國國家民主基金會。他補充，民陣一直只依靠遊行集會期間向市民募捐作為營運資金，對有消息指民陣被調查曾否獲得美國資助及涉嫌違反國安法，「民陣感不明所以」，呼籲各界認清真相。民陣召集人陳皓桓亦在臉書上表示，對民陣有機會被港府取締，是「欲加之罪，何患無辭！」他呼籲港人在打壓中繼續「做自己能做的事」。

民陣是港府2002年欲落實《基本法》第23條有關顛覆等國安罪行時，由多個民間團體組成以採取聯合反抗行動的，自2003年起即在每年7月1日香港特區成立日舉辦遊行，其後發展至舉辦其他大型遊行，民陣舉辦公眾活動前，會申請「不反對通知書」，並與警方商討安排，以維持遊行秩序，包括正在審理的「8.18」維園流水式集會案。由於民陣參與者均為民主派人士，舉辦遊行亦令相關人士獲公眾熟悉，不少核心人物均曾參政，包括上任召集人岑子傑，在民主派「35+」初選勝出的岑子傑，現正被當局控以串謀顛覆國家政權而遭還柙。