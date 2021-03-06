美譴責中國直接攻擊香港選舉制度違承諾 歐盟稱會採取措施應對香港自由惡化

繼歐盟之後，美國亦譴責中國政府在香港選舉制度上開倒車，指是對香港的自治、自由及民主進程的直接攻擊，亦違背了《基本法》列明香港政制要向普選方向發展的承諾；中國駐聯合國代表陳旭則重申，促請各國不要干預香港事務和中國內政。

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面對民主派在香港選舉中大勝，中國擬大改香港選舉制度，除了在不同關卡以「愛國者」為標準審查參選人資格外，亦盡量減少民主直選產生的議員比例，對此，美國國務院發言人普賴斯昨(5日)在新聞發布會上予以譴責，批評北京此舉是對香港自由的直接攻擊，勢必大大限制港人的政治參與，嚴重削弱香港的代議政制，扼殺政治辯論以違反民意。他續稱，北京措施一旦落實，將會嚴重破壞香港的民主體制。國務院呼籲中國恪守國際義務和承諾，遵從《基本法》，重申美國將一如既往，與港人並肩爭取應有的普世權利。

英國外交部只是促請北京遵守給予港人的承諾，包括尊重港人基本權利和自由，以及香港的高度自治。

最早就北京決定發表聲明的歐盟表明，隨時準備採取更多措施，應對香港政治自由和人權的進一步嚴重惡化。歐盟批評中國擬議的香港選舉變革，反映中國日益嚴重的獨裁統治，並指改革內容違背《基本法》，將對香港的民主原則產生潛在的深遠負面影響。

中國：《決定》為落實「愛國者治港」提供製度保障

中國駐歐盟使團和駐聯合國代表陳旭在當地時間5日作出反駁，他首先引述白俄羅斯代表70個國家當日發表支持中國在香港實行「一國兩制」和《港區國安法》，藉此指中國的涉港政策得到廣泛支持，西方國家打着人權旗號借香港問題向中方施壓註定失敗。

談及改革香港選舉時，他指出，近年的情況表明，香港選舉制度需要與時俱進作出完善，為全面準確貫徹一國兩制方針和落實愛國者治港原則，提供健全的制度保障；全國人大代表作出有關決定，完全符合憲法和香港《基本法》，正當性和權威性無可置疑。他重申，香港選舉制度是中國內政，敦促有關方面恪守國際法和國際關係基本準則，停止以干預香港事務和干涉中國內政。

民間方面，香港最後一任總督彭定康則批評人大此舉是消除香港自由和民主的最大一步，指中國共產黨背棄所有承諾，包括已故領導人鄧小平的承諾，規定香港人要成為「愛國者」，效忠中共，是徹底破壞「一國兩制」的承諾，再次向世界闡明，不能信任中共。

總部設在倫敦的「香港監察」指出，香港的立法會選舉要因應選委會改選而再押後一年，而相信大部份香港人，日後將被褫奪政治參與權利，包括對北京提出批評或支持香港自治的人，均無法參與本港政治。

英美媒體多以負面筆觸報道北京在香港選舉進程上開倒車，英國《獨立報》和英國廣播公司指中國顛覆香港選舉制度；美國彭博指中國放棄在港實行24年的公開選舉，《紐約時報》以《要求忠誠中國顛覆香港選舉》為題作出報道，《華盛頓郵報》則把中國人大改變香港選舉和科技爭先，與中益緊張的中艾關係相提並論。