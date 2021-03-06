蔡霞發推文呼籲外界繼續尋找方斌

3月5日，中共中央黨校前教授蔡霞發推文，呼籲外界繼續尋找曾經因為報道武漢疫情期間當地醫院情況的公民記者方斌。去年2月10日，方斌被警方抓捕，至今13個月音訊全無。

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蔡霞教授轉發一條關於方濱的推文，並寫道，“一年了，似乎外界得不到任何方斌的消息，令人揪心。我們不能忘記方斌，不能放棄尋找方斌。”她借用一段名言說，“為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪；為自由開闢道路者，不可使其困頓於荊棘。”蔡霞最後追問，“方斌究竟在哪裡？”

武漢居民方斌因不滿當局掩蓋疫情真相，於2020年2月1日到武漢各家醫院拍攝實際情況。他拍下武漢第五醫院5分鐘內搬出8具屍體的影片，引起國內外轟動。方斌曾在YouTube個人頻道上說，今天的武漢肺炎不僅是天災，更是人禍。病毒的殘酷遠遠比不上暴政的殘酷。方斌呼籲全民反抗暴政說：“中國是中國人民的大地，怎麼能允許中共魔鬼在這裡猖行？”

2月10日，方斌被警方抓捕，據說抓捕指令由公安部直接下達。知情人透露：方斌的家屬曾到當地派出所多次找人，警方開始時敷衍，後稱暫時不要管方斌的事了，過一段時間再說。警方稱，一開始準備給方斌定“煽動顛覆國家政權罪”，但拖了一段時間，給他定個“尋釁滋事罪”之類的罪名就可以輕一點。

警方還告訴方斌的家屬不要再找了，等美國大選結束了再說，大選之前不會有結果。如今美國大選結束已一個多月，方斌仍然音訊全無。有消息指他被關在武昌監獄。