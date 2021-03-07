內蒙中小學全面使用國家統編教材？習近平人大最新表態

2020年夏天，中國號稱“模範生”的民族區域自治地區內蒙古，因官方推行國家統編教材而觸發民族矛盾。參加21年兩會的習近平在3月5日公開表達對內蒙古政府全面推行使用國家統編教材的支持。

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習近平的最新表態是在2021年中國全國“兩會”期間的內蒙古人大代表團會議上作出的。從2018年開始，習近平所在的人大選區由上海調整為內蒙古，此前他已經連續4年參加內蒙古代表團分組會議。

在3月5日的內蒙古代表團會議上，習近平稱，內蒙古擁有“模範自治區”的榮譽，要倍加珍惜、繼續保持，並要求內蒙古增強各族群眾對祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。同時，習近平將推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行使用國家統編教材視為塑造文化認同的途徑，要求“深入開展中華民族共同體意識教育，特別是要從青少年教育抓起，引導廣大幹部群眾全面理解黨的民族政策，樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點……”

海外親北京中文媒體多維說：這意味着在經歷2020年夏天的內蒙古教材風波後，北京公開表達了對內蒙古政府的支持。與前任領導人相比，習近平更強調學校教育是一個至關重要的意識形態主戰場，尤其是在這其中扮演重要作用的教材方面，香港國家認同觀念的缺乏和政治危機極具警醒價值。在內蒙古推行語文國家統編教材之時，中國大陸全國都在行動，而並非針對民族區域自治地區。正因為如此，北京定然不會在這一事關國家認同的大問題上讓步。

2020年9月秋季學期開始之前，內蒙古教育廳發布《全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案》，要求從9月1日起，全自治區所有中、小學一年級新學期起終止使用蒙古族母語教學（非所有課程）。同時，2021年起小學一年級和初中一年級道德與法治課開始使用統編《道德與法治》教材，2022年初中一年級歷史課使用統編《歷史》教材。該教育在當時被西方媒體認為是推行民族同化教育，引起軒然大波。

此後，中國外交部澄清說，國家用語言文字是一個國家主權的象徵，學習和使用國家通用語言文字是每個公民的權利和義務。近年來中國國家教材委員會組織專門力量統一編寫語文、政治、歷史三科教材，這三科教材自2017年開始就在全國所有中小學統一使用，不影響民族語言授課學校其他學科課程的設置，蒙古語文課時不變，使用教材不變，授課語言文字不變，現有雙語教育體系也沒有改變。