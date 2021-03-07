前工信部長：中國成製造強國至少尚需30年

中國政府聲稱2025年成為製造強國(《中國製造2025》計畫)惹起美國猜疑並傳出中國暗中放棄後，工業和信息化部前部長苗圩在中國政協全體會議上表示，在全球製造業四級梯隊格局中，中國處於第三梯隊，實現製造強國目標至少還需30年。

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中國「兩會」正審議政府工作報告中的「十四五規畫」和2035年遠景目標綱要草案，去年被增補為全國政協經濟委員會副主任的苗圩，今(7日)早在政協第二次全體會議上發言時指出，近年中國製造業發展成就巨大，但「大而不強、全而不優」的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鏈子」風險明顯增多，製造業占GDP的比重下降得過早、過快，拖累當期經濟增長，亦帶來產業安全隱患，削弱經濟抗風險能力和國際競爭力。

他強調，推動製造業高質量發展，是當前和今後一個時期我國經濟發展中的重大戰略任務，現時社會忽視傳統產業改造提升、以服務業代替製造業拉動經濟增長等觀點有一定市場，這對製造業發展帶來嚴重困擾。

苗圩認為，在進入新發展階段時，加快推動製造業高質量發展更加迫切。為此，他建議，須進一步統一對製造業高質量發展的思想認識，要保持製造業比重基本穩定，以保護最完整的產業體系，提升自主可控能力；亦要加快有利於製造業高質量發展的體制機制；推進創新煉和產業鏈深度融合；以及加快建設支撐製造業高質量發展的人才隊伍，包括重視引進人才，吸引更多國際頂尖人才和華人科學家。

《中國製造2025》是中國實施「製造強國」戰略的首個十年綱領，於2015年中公布。根據計畫，第一步是在2025年邁入製造強國行列，其後在2035年達到世界製造強國陣營中等水平，最後是在2049年，即中國成立一百年時令中國的綜合實力進入世界製造強國前列。但有關計畫觸動美國神經，中美貿易戰中，計畫有關的技術遭美國前總統特朗普針對而徵收附加關稅。後來有報道傳中國已放棄2025計畫。