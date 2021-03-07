日本輿論熱議中國人大

中國第十三屆全國人民代表大會第四次會議3月5日開幕，日本媒體開始熱議這次大會。 時事通信社6日報道說：在5日開幕的中國全國人民代表大會所公布的第14個5年計畫（2021～25年），沒有提出這一期間中的經濟增長率目標的設定，取而代之的是年度所要達成的目標。

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時事通信社指出：在世界經濟走勢不透明之中，中國政府不想讓5年的數字目標束縛，而是希望按照實際狀況進行靈活的對應，保證留有充分的餘地。

中國雖然提出在2020年國內生產總值(GDP)達到2010年的2倍的目標，,但是由於新型冠狀病毒的流行和對美貿易摩擦，發生了意想不到的減速，因此未能完成這一目標。國家主席習近平去年11月，在談到有關到2035年為止的遠景目標時指出：GDP的倍增“完全可能”，暗示了新的目標。一般認為這是在經濟急劇減速的情況下力圖恢復凝聚力的做法。

共同社3月6日報道說：中國共產黨機關報，《人民日報》(電子版) 6日的報道，在北京召開的全國人民代表大會所提議的香港選舉制度的重新評估“完全是中國的內政”，這是對歐美各國不斷增強的對中國的批判的強烈反駁，是將重新評估的目的是“轟走擾亂香港的人”正當化。

《朝日新聞》電子版6日報道說：香港政界的親中國政府派的重要人物，全國人民代表大會常務委員會成員譚耀宗6日，在在線接受《朝日新聞》等採訪時談及香港選舉制度的改變時指出，如果新設候選人的資格審定製度，過去被問違反香港國安法之罪的人“不可能成為競選候補”。