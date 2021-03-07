第二名港人接種疫苗後中風死亡 接種計畫不叫停

一名55歲長期女病患接種中國制的科興疫苗後第三天因急性中風死亡，是香港第二名接種疫苗後死亡的個案，且是在一星期內出現。兩名死者在同一港府接種中心接種疫苗，相關的專家委員會明(8日)天開會研究事件是否與疫苗有關，但港府專家和官員分別指出，沒有疫苗會引發中風的數據，全球56宗接種科興疫苗後死亡的個案，均與疫苗無直接關係，港府至今無意叫停接種計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

在出現接種科興疫苗後死亡個案的同時，港府訂購的另一款疫苗「復必泰」(BioNTech)的供港計畫出現變量。香港電台引述消息人士指出，受歐盟實施疫苗出口管制影響，餘下未赴運的650萬劑復必泰疫苗未能確定可以持續供港。

香港第二個接種疫苗後死亡的個案，長期患有血脂高、高血壓及蛋白尿等疾病，但沒有中風病史。她本月2日在佐敦社區接種中心打針，至前(5日)晚在工作地點突然出現左邊身體乏力現象，送明愛醫院急症室診治，據臨床病徵及腦掃瞄顯示，女病人有腦血管栓塞中風，須接受溶栓中風治療，其後轉送廣華醫院進一步治理，情況持續轉差，一度心臟停頓，到昨日凌晨近5時不治。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅估計，死者是死於中風，以往沒有疫苗引起中風的相關數據，相信兩者並無關係。他強調，長期病患者若控制病情得宜，仍然可以接種疫苗。

衛生署助理署長陳凌峯昨在記者會上透露，根據科興藥廠提交的資料，目前已注射4400萬劑疫苗，出現56宗死亡個案，經評估後認為，均與疫苗無直接關係。

香港的疫苗接種計畫至今已開展了十天，至今共有8.3萬人接種科興疫苗，20人有不良反應，主要是頭暈頭痛、心悸。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，英美在接種新冠疫苗後出現自然死亡機率約為5萬至10萬人一宗，香港現有兩宗死亡個案，屬自然死亡預期內。