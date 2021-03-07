香港在台高級公職人員潘慧心離職留台

在北京加強管控香港公務員和公職人員之際，任職香港貿易發展局台灣總經理潘慧心表示，將於月底離開服務廿二年的貿發局，並留在台灣生活。未到退休年齡的她，相信是首名「跳船」(離開港府或其管治隊伍)的駐外公職人員。

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根據台灣《聯合報》報道，潘慧心在香港經濟貿易文化辦事處和貿發局等香港在台機構舉辦的新春酒會上宣布離職消息，但沒有詳細解釋，只說是「個人生涯規畫」。該報續稱，潘已取得台灣居留權，情況罕見，而台灣大陸委員會對此不予評論，只是重申，主管機關會依法處理港人的留台申請。

香港政治環境轉變導致移民人數上升，台灣亦是熱門地點之一，根據台灣內政部移民署，去年共有10813名港人獲得當地居留許可，按年增長八成半，是過去數年來首次超越中國大陸人獲得居留許可人數，而且是大幅超越七成七。不過，獲得定居許可的港人只有1576名，按年增6.9%。

獲台灣居留權的潘慧心，領導貿發局駐台辦接近五年，相信今次是任期屆滿不續約。她到台灣之前，曾駐美國洛杉磯五年；但在2006年駐北京只有兩年便返回香港，推廣創意產業。

香港公務員辭職人數和占離職總人數的比例近年節節攀升，2018/19財政年度有1443人請辭，占離職者16.9%，是當時的三年新高；到了2019/20年度，辭職人數持續上升至1571人，佔比18.9%；而2020/21年度的首季(即去年4至6月)，已有229人辭職，但這數字未反映《港區國安法》實施，以及港府要求公務員簽署效忠聲明後的數字。不同傳媒報道，單是社會福利署便有約百人不願簽署聲明而辭職，而截至今年1月，更有多名資深政務主任(俗稱AO)決定請辭，當中最少四人屬於首長級官員，包括八級首長級薪級中第四級的政制及內地事務局副秘書長戴家佩和第二級的民政事務局首席助理秘書長鄭兆勳。至於最新辭職的，是以照顧家人為由而辭職的民政事務局局長政治助理黎穎瑜。

潘慧心服務的貿發局雖然不是政府部門，但屬有法例規管的「法定機構」，員工的薪酬福利與公務員掛鉤，在部分條例中屬於「公職人員」，立法會文件亦將之列為公職人員，港府正考慮把非公務員的合約政府員工和公職人員納入需要簽署聲明效忠特區和擁護基本法之列。

貿發局於1966年在港成立，負責推廣香港對外貿易，全球設有約五十個辦事處，而台灣辦事處是在2008年尾成立，陸委會視之為港府的半官方機構。