印度敦促美日澳投資其疫苗生產 迎戰中國疫苗外交

印度政府一位消息人士告訴路透社，印度已敦促美國、日本和澳大利亞投資印度的疫苗產能。這個“四方安全對話”聯盟正試圖抵禦中國聲勢大增的疫苗外交。

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路透社援引數據顯示，北京當局已承諾通過出口和捐贈向全世界提供至少4.63億劑自產的新冠疫苗。

兩名印度政府高級官員表示，美國、日本、澳洲和印度的四國聯盟在加大努力擴大全球疫苗接種，以對抗中國上升的軟實力。這兩名官員還說，作為全球最大的疫苗生產國，印度相信自己最適合引導這方面的努力。

美國國務院發言人在被問及對此有何看法時，並未提到印度請求資金幫助，也沒有說到中國，而是表示，美國關注擴大全球疫苗接種、製造和運送。這位官員告訴路透社說，美國國務卿布林肯2月18日與四方聯盟的外長進行了會談，討論了新冠疫情應對和經濟復蘇以及氣候變化等問題上的合作”。

日本外務大臣茂木敏充周五在記者會上稱，四國在2月的會議上討論了“國際合作以確保發展中國家平等獲得疫苗的必要性和重要性”，但沒有做出任何決定。

兩名印度消息人士之一對四方聯盟討論有着直接了解，這位官員稱，該組織已經就全球疫苗接種舉行了幾次會議。

另一位印度消息人士表示，在2月視頻會議上，四國討論了“鼓勵發展替代性醫療供應鏈，從而減少對中國依賴”的方法。

中國人民政治協商會議日前表示，外界有聲音質疑中國通過疫苗出口來擴大地緣政治影響，這種想法十分"狹隘"。中國外交部發言人華春瑩也表示，中方開展疫苗國際合作，目標是使疫苗成為全球公共產品。