中國啟動國際旅行健康護照

中國當局今天3月9日啟動國際旅行健康護照。它顯示和認證乘客的健康數據，例如冠狀病毒（Covid-19）測試結果（PCR和抗體）或疫苗接種情況。這款數字版健康護照目前只針對出入境的中國公民。

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法新社今天發自北京的報道說，其實這是一款智能手機的應用小程序，可通過微信下載，也可打印出紙質版本。

該國際旅行健康護照，據中國官媒介紹，目前只針對中國公民，且暫時不強制申請。據中新社報道，隨着中國與其他國家簽訂健康證明互認協議，這將為人們的出行 "提供更多便利"。

中國外交部表示，該措施旨在"促進全球經濟復蘇和便利過境"。但中國當局沒有具體說明有哪些具體好處--或者其他國家是否打算承認它。

美國和英國正在考慮啟動類似的系統。歐盟委員會定於3月17日提出"綠色護照"的設想。

從2020年3月底開始，中國大大減少了國際航班，並且只批准中國公民及少數外國人入境。

在外國人當中，只有外交官、商務人士和持有有效居留證和工作證的人可在一定條件下進入中國。

但是無論是中國人還是外國人，所有旅行者在抵達中國時，都必須自費在酒店裡禁足至少14天。

推出這種數字健康護照表明，從中期來看，北京可能會將這一系統擴大到外國人，甚至部分取消對出入境的旅行限制。