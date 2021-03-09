歐盟指責中俄把疫苗當作宣傳工具

歐盟理事會主席米歇爾周二就歐盟全境全方位推進新冠病毒疫苗注射表示，歐盟重視價值，而不會像中國及俄羅斯那樣把疫苗當作宣傳工具。

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米歇爾說，我們不要受中國和俄羅斯誘惑。比起歐盟，中俄政體的價值觀遠不值得推崇。他指中俄為其他國家提供疫苗“非常有限但大肆渲染”。

這位歐盟理事會主席提醒說，在疫苗問題上，我們有足夠的耐心，但並不盲目。

歐盟全境大幅度進行的注射疫苗行動目前因疫苗推遲到貨受到一定影響，面對緩慢的核准手續，個別成員國轉向未經歐盟衛生機構批準的俄羅斯衛星五號以及中國國藥疫苗。

捷克和斯洛伐克目前也已訂購了一定數量的俄羅斯衛星五號。歐洲醫藥局上周已開始審核俄羅斯衛星五號，如獲通過，將於七月份開始在意大利生產。

法新社報道，中俄兩國大力開展“疫苗外交”，向發展中國家提供新冠疫苗，直至巴爾幹島國家。

不過，布魯塞爾對此保持警惕，歐盟不打算把衛星五號疫苗納入歐盟一攬子訂購計畫中，歐盟委員會主席馮德萊恩上周曾發出質疑：為什麼俄羅斯向他國提供數百萬疫苗而沒有在本國進行足夠的接種？

米歇爾表示，根據已知數據，俄羅斯與中國在本國注射疫苗的比例比歐盟少兩倍之多，很清楚，歐盟不會把疫苗用作宣傳目的，歐盟倡導的是價值。

在歐盟決定對本土出產的疫苗實施控制機制後，外界傳出指責歐盟實施“民族主義疫苗政策”的批評，米歇爾對此表示憤怒。

他說，事實勝於謊言，英國和美國頒布政令，禁止出口疫苗，與此同時，歐盟從來都沒有禁止出口疫苗。他舉例說，以色列接種的大部分疫苗來自比利時廠家的出產。