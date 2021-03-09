法國調查記者出新書 推斷馬航MH370航班失蹤與美軍軍演有關

2021年3月8日是馬航 MH370航班失蹤七周年的日子，飛機上載有239名乘客以及機組人員，其中153名中國公民。法國調查記者弗洛倫斯·德·商伊（Florence de Changy）近日推出又一本有關該航班失蹤的最新調查書籍，進一步推翻了馬來西亞官方推出的版本，她認為MH370失蹤很可能是一起劫機未成最後導致的強迫失蹤，此舉或與當時正在南海進行軍演的美軍有關。

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2017年Florence de Changy （陳翡） 推出有關馬航航班失蹤的第一本調查書作時法廣曾經對她進行了專訪，當時她就完全推翻了馬來西亞官方的版本，並且懷疑此事件很可能與正在南海進行軍演的美軍有關，但是，當時她還尚未找到足夠的依據。

在近日出版的新書中，她為她的上述推測提供了許多重要的依據，比如說，她分析指出，這架飛機的信號是“分階段逐漸消失的”，而這表明飛機在失事前“受到了干擾”，她推測這可能是由“一架預警機在其周圍屏蔽了客機的信號”所造成的。 而馬來西亞前總理馬哈蒂爾的前政治顧問鄭文傑（Matthias Chang）在一次訪談時曾經指出，在MH370客機失事“幾乎相同的時間”內，曾有兩個“重大軍事演習”在“同一海域範圍內”展開，而這兩次軍演均有美國軍方的參與。 她認為這本來應該為飛機的失蹤提供多元的信息，然而，如此密集的軍事資源卻都無法確定MH370在失事當日的行蹤，連美方的雷達也保持了“令人震驚的靜默”，對她來說，這是十分可疑的現象。再加上美國情報部門FBI從一開始就在場參與馬航失蹤飛機的調查工作，馬來西亞當局在作出任何公告之前都必須傾聽白宮的指令。

法廣： 倘若確實與美軍有關，那麼，美方採取行動的原因會是什麼呢？

Florence de Changy ：我認為其中的一種可能解釋是機上轉載的一批重量為2，5噸的設備物資，這批貨物的運輸受到高度安全保護並且是在沒有通過任何安檢的前提下被裝運，這是完全違背規章的。至於這批貨物可能是什麼，有人說可能是美軍的機密軍事設備，但是，到目前為止我們無法確認。

法廣： 您在書中說除了美國之外，馬來西亞，越南包括中國政府在內，事實上都是知情的，之所以他們都保持沉默是因為他們都獲得了美方的承諾，很難想像，北京政府會就此與華盛頓作交易，畢竟飛機上載有153名中國人。中方會提出什麼樣的交換條件呢？

Florence de Changy ：我知道這看來似乎很瘋狂，我認為，或許中美的交換條件是美方在南中國海問題上對中國網開一面，因為如果我們回顧這段時間發生的一些列事件，就不難發現當時中方在許多方面都走得很遠，正常情況下美國政府一定會作出反應，然而，美方卻保持了驚人的沉默，這是十分令人懷疑的。”

MH370失蹤後，馬來西亞、越南、中國與美國等27個國家和地區陸續參與聯合搜救行動，但截至2018年馬來西亞方面宣布停止搜索工作，該失事航班的事件調查與殘骸打撈未有進展。導致該航班失事的原因遲遲未有定論，至今仍有各種猜測與推論。