制衡中國 拜登主持四方安全峰會 美國務卿與防長聯袂訪問日韓

美國總統拜登周五與澳大利亞、日本及印度總理舉行“四方聯盟”視訊峰會，聯盟旨在聯合抵禦中國強權。峰會後，美國國務卿布林肯，美國防長奧斯汀聯袂訪問日本和南韓，這是美國新政府外交與防務高官的首次外訪，目的也是為了面對中國強化相互之間的關係。隨後，奧斯汀還將訪問印度。

廣告 繼續瀏覽後續

美國白宮發言人表示，拜登總統決定與日本、澳大利亞與印度舉行首屆多邊峰會，顯示美國重視與印太地區盟國的合作關係。

針對印太四國聯盟舉行首度峰會，中國外交部發言人趙立堅周三批駁稱，中國希望任何地區合作的有關國家多做有利於和平、穩定的事，“而不是相反”。他還警告美方應擯棄冷戰零和思維，“客觀、理性看待中國發展和國防建設”。

四國首腦在峰會上將討論採取何種手段保證印太地區海洋安全的問題，記者就“四國安全機制”是否存在一個反北京戰略詢問時，白宮發言人表示，四國聯盟不是為了反對“一個對手”而建立的。

四國聯盟在特朗普政府後期得到強化，面對中國，拜登政府基本上在繼續前任的策略。

就美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀首次外訪選擇日本和韓國，法新社評論說，這是拜登政府把與中國對抗作為美國優先目標的一個新的跡象。

上周，布林肯在演說中形容中國是“二十一世紀地緣政治最嚴重的挑戰”。他表示，美國與中國的關係將是競爭與合作並行，“在健康的環境下競爭”，在可能的情況下合作“””“在必要的情況下對抗”。