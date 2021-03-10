國產科興頻出意外港人反過來用BioNTect疫苗

香港再多新增一宗接種科興疫苗後死亡個案，惟政府不但未有煞停計畫，更公布擴大接種範圍至學校教職員、地盤工人、餐飲員工等七類優先組別，涉約130萬人。此外下周二起新增12間中心接種BioNTech，市民今早9時起可在政府網站預約3月16日至30日的名額，預計約14萬個。

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BioNTech疫苗由德國和中國合作生產。

據蘋果日報報道，9日今早約8時50分登入網接種網站，及後顯示仍需要“排隊”9分鐘，之後登入過程順暢，頁面中新增了優先群組類別，包括學校教職員、註冊建築工人、餐飲業、超市員工等。

科興疫苗頻頻出現接種後不良反應，18間普通科門診中，有數間未來三日仍有空位，包括將軍澳普通科門診明後兩日多了4個時段可供預約，惟12至27日額滿；南葵涌賽馬會普通科門診明日到15日多了6個時段供預約；北大嶼山社區健康中心明後兩日亦有3個時段可供預約。其他8個科興接種中心明日至30日都未有任何時段額滿，仍有大量時段可供預約。

相反BioNTech疫苗有較多接種中心額滿，港大微生物學系講座教授袁國勇早前親身到場接種的中山紀念公園體育館，3月12日至23日全部滿額，24日至25日只餘3個時段有位，26至30日均有過半時段額滿；西灣河體育館12日至20日幾乎全數額滿，只剩3至4個時段有位，22日後較多時段選擇。

荔枝角公園體育館、九龍城區九龍塘教育中心社區接種中心未來三周亦幾乎全部爆滿，只剩數個時段有空位；觀塘曉光街體育館未來一周亦幾乎滿額，24日後才有較多空位；上水龍琛路體育館12至15日大致額滿，17日後有位，元朗體育館首星期大致額滿，22日後較多空位。

今日新增接受預約12間BioNTech疫苗接種中心，包括大埔墟體育館、荃景圍體育館、中文大學醫院、東涌社區會堂和聖保祿醫院等，預約接種日期為3月16日至30日，早上反應不算踴躍，尚余大量空位。

下午5時許，8間可接種科興疫苗的中心有7間不同日子仍剩大量空位，只有中央圖書館明日、周五至周日大致爆滿，其餘日期仍剩大量空位；而首批可接種BioNTech的7間疫苗中心包括中山紀念公園體育館，未來兩至三周都幾乎爆滿；但新增今日起供預約的12間BioNTech疫苗中心反應暫未見踴躍。