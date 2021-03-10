報道指澳門跟隨香港未來將封閉網站

第一個因國安法而被封殺的網站香港編年史，現已透過新的網域可供用戶瀏覽

香港國安處在年初首度引用國安法，要求網絡供應商封鎖反送中運動網站“香港編年史（hkchronicles.com）”，港人無法查閱黃藍店等資料庫，令本港正式踏入“翻牆”年代。有澳門市民向《蘋果》透露，當地電訊商近日亦疑似將該網站封鎖，而且連香港暫未封鎖的香港即時抗爭地圖“ HKmap.live”都無法連接，要透過VPN才能瀏覽。有澳門立法會議員指封網情況從未在當地發生；澳門政府及電訊商暫未回覆查詢。

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香港編年史在今年1月初被本港網絡供應商封鎖，但警方一直拒認曾按《國安法》要求封鎖，起初僅得香港01及明報等傳媒引述消息提出，直到供應商之一香港寬頻回覆傳媒查詢時承認是“按照《國安法》的要求停止連線至有關網站”，消息才獲證實。

有澳門市民向蘋果日報透露，當地近日開始有網站無法連接，除了“香港編年史”，連香港暫未封鎖、在反修例運動中提供警車、衝突等實時位置的香港即時地圖“HKmap.live”，同樣無法瀏覽。他分別透過當地4大網絡供應商澳門電訊、中國電訊（澳門）、MTel電訊及3澳門測試，全部都無法連接；《蘋果》另外委託澳門居民測試，情況亦相同，不過只要使用VPN“翻牆”，即可如常瀏覽。

同伺服器IP網站亦被封 新網域卻可如常連接

香港首度封網時，《蘋果》發現與編年史共用同一伺服器IP的逾百個網站均一併被封，當中包括國際醫學期刊、創投公司網站等，估計網絡供應商是直接針對“編年史”的IP位址進行封鎖；供應商後來疑改用“域名污染（DNS pollution）”等較精準技術進行封鎖，才不再出現殃及池魚情況。

最新的測試發現，澳門現時與本港封網的初期情況相約，與編年史共用IP的不相關網站目前同樣全數被封，估計當地亦是以IP位址進行封鎖。至於編年史其後為避過封鎖而購入新網域“blockedbyhk.com”及“goodhope.school”，在香港現時已經被列入封鎖之列，但在澳門就可如常連接。《蘋果》已就事件向澳門政府、以及4間網絡供應商查詢，暫未獲覆。

澳門立會議員：取締網站應光明正大跟程序

澳門立法會議員區錦新指，印象中過去至今當地未出現過政府部門要求網絡供應商封鎖網頁等做法。他強調，如因涉及犯罪、文化風俗等理由欲取締特定網站，當區必須透過正式法律途徑向網絡供應商提出要求，“要光明正大跟足程序，唔可以秘密命令。”由於他目前仍未掌握有關事件，有待相關部門或網絡供應商回應澄清。

他又補充，按現行法例，澳門政府可根據《網絡安全法》要求網絡供應商封鎖特定網站，估計即使事件屬實，也未必與《國安法》有關。“澳門國安法系2009年透過正常本地立法程序通過，同香港嘅情況好唔同……並無涵蓋（封網）呢個範疇。”