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日本基本決定東京奧運會殘奧會不接受一般外國觀眾

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作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

日本政府已基本決定東京奧運會和殘奧會將不接納來自海外的普通觀眾。至於原因，據複數的政府相關人士反映，是因為在新型冠狀病毒持續感染之中，如果接受海外的普通觀眾，擔心在國內帶來變異病毒的擴展，因此不得不做出如此決斷。對於國內的觀眾，也將定出上限，4月將做出決定。

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奧運相丸川珠代、奧委主席本聖子、京都知事小池百合子、國際奧委會主席巴赫、國際殘奧會主席帕森斯33行了五方磋商，就在3月內判斷能否接海外眾達成了一致。下周五方將再次行會，做出最後決定。

 由於不接海外眾，希望藉助海外遊客恢復光需求並帶動經濟重振的政府略將不得不做出調整。目前，奧委將推面向海外出售的門票的退票工作。

 325日開始傳遞的奧運聖火，奧委基本決定在福島縣位於楢葉町和廣野町的足球施“J-Village行，但是將以無眾的方式行。

 委指出，作新冠策，不在沿途，相關式也有必要底避免眾聚集觀看。目前圍繞發儀式已展開協調，將限相關人士和受邀嘉出席，普通民眾無法參加。

 聖火傳遞從福島縣，到723日開幕式止將由1萬名火炬手接力跑遍所有日本都道府。根據奧委的新冠策，除了呼籲民眾避免前往居住地以外都道府縣觀看外，並極推薦收在家裡看網直播。

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