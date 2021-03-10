趙立堅壓不住 國際科學家不排除武漢實驗室事故可能性

周二，媒體就國際一批科學家發表公開信呼籲獨立調查新冠病毒來源提問時，中國外交部發言人趙立堅被指氣急敗壞，語調橫蠻強硬，怒指發表公開信的一批國際科學家為“所謂的科學家”，發表的是“所謂的公開信”，“別有用心”......

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世衛組織專家團新冠病毒中國溯源調查，至今沒有公布完整報告，只是在臨別中國前，舉行了一個新聞發布會，會上提出的觀點有兩點特別傾向於北京，一是排除新冠疫情可能出於中國實驗室事故，一是附和中國有關新冠病毒可能與海外進口冷凍食品有關。

但是聯合專家團表示，最後會提出一個完整報告，目前這個報告還未拿出，爭議卻是從來沒有斷過。5月4日，國際上一批科學家要求對疫情起源重新進行獨立調查，不排除任何假設，尤其中方不喜歡聽的實驗室事故的可能性。

中國外交部發言人趙立堅3月9日藉著記者就相關問題提問“闡述”中方“四點立場”，“闡述”過程，發言人使用了極強硬且橫蠻的語調。

有記者提問，一批國際專家發表公開信，批評世衛組織中國溯源調查缺乏獨立性，趙立堅首先自我開心，“糾正”記者溯源調查是“研究”，不是“調查”，調查其實是一個中性詞，在中文裡是否很吃重，比如“立案調查”就意味着把某某官員拉下馬，在外間，一直指世衛組織專家團前往中國去調查新冠源頭，含義很清楚，包括了解，調查，研究，探索，中方一直不喜歡調查這個詞，不可思議。

趙立堅接下來的一句話說白了是比較橫蠻，他對記者說：“你所說的那些所謂科學家發表的公開信完全是別有用心”，是對世衛組織和中國的“抹黑”。趙立堅指責所謂的科學家“對專家組科學結論進行肆意曲解，鼓吹對特定國家進行有罪推定式的調查”。

不過，趙立堅的指控臆想成分很高，首先，這封同時發表在美國『華爾街日報』與法國『世界報』的公開信，並不是一批“所謂”的科學家寫的，而是包括一批歐美知名的傳染病學家、病毒專家、遺傳學家等等。

其次，這封公開信沒有有罪推定或抹黑，而是對世衛和中國專家團在武漢新聞發布會上的初步說法提出質疑，一，病毒可能由冷藏食品傳播附和了中方有關病毒是由進口冷凍食品帶入中國的說法，但世衛組織從來認為冷凍食品傳播病毒不存在證據；另外一個問題是，專家團認為實驗室傳播根本不可能，所有相關的研究毫無用處。

這一說法立即引起美國政府的懷疑，同時，世衛組織總幹事譚德塞2月21日明確宣布，不排除病毒來源所有假設。譚德塞說，在與調查小組的成員交談後，我想澄清的是，有關新冠病毒來源的問題，所有的假設都沒有被排除，需要進一步研究。這句話等於否定了代表團成員在武漢新聞發布會上有關實驗室發生事故“極不可能”的說法。

國際科學家的公開信還明白無誤地表示，必須調查研究所有可能的情況，包括實驗室工作人員“採樣時對採樣地點造成的感染”；“在運輸動物和收集樣品時造成的感染”；“實驗室事故引發的感染”；“處置實驗室廢物或動物逃逸引發的感染。”

公開信還說，我們希望引起注意的是，調查團中一半的科學家是中國公民，可能局限了科學的獨立性；另一方面，專家團的調查都是依據中國當局選擇提供的信息，而且調查團要報告什麼必須得到雙方同意。

這批科學家呼籲國際社會組成一個真正的跨學科的包括熟悉中文和中國文化成員的獨立調查團，他們應該接觸所有地點，所有資料，採樣，以及相關人員。包括武漢市場工作人員和武漢實驗室工作人員的工作記錄，早期住院患者的信息，血樣以及市場提取的樣品，以及實驗室的研究資料。科學家們還希望能夠同首批患者和疑似患者及他們的家人進行私下交流。

世衛專家團何時拿出武漢病毒溯源最終報告也不清楚，這一報告還需中方認可。在武漢新聞會上，專家團曾宣布將很快公布一份調查簡報，完整的報告隨後幾周再公布，根據來自世衛的消息，可能不會再有溯源調查簡報了，一些專家團成員寧願等着公布最終報告，但時間難以確定。