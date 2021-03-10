Covid-19：中國醫護人員也對疫苗存疑

中國近期公開的一項調查結果顯示，公職人員對自願接種抗Covid-19疫苗，也是勉為其難。

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如同法國，中國醫護人員也對抗Covid-19疫苗有疑慮。儘管疫苗最早是在中國問世，但最近的一項調查顯示，北京公職人員自願接種疫苗的比率不到74%。

據本台RFI駐華記者拉加德Stéphane LAGARDE周三（2021年3月10日）的報導，在北京，屬於享有優先接種抗Covid-19疫苗人群的醫護工作者沒有追捧疫苗。

法廣存檔圖片 ： 中國武漢 2020年1月25日 Image d'archive RFI : Un patient infecté par le virus corona a été emmené à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan, le 25 janvier 2020. © Hector RETAMAL / AFP 法新社

中國官方的疫苗和免疫雜誌在本月初公開的一項調查結果顯示，知識層次和受教育程度越高的醫護人員，接種疫苗的意願相對較低。而疾病預防控制中心的工作人員則把這一人群定性為關鍵人群，因為他們遭感染的風險較大。但其中一部分人可能是認為，在一個新確診病例歸零的中國，不急於接種疫苗。以3月9日周二為例，中國大陸沒有任何本地新確診病例。

與病毒變異賽跑

中國首都就此所存在的疑慮尤其引發關注。但這種情況並非獨一無二。據香港«南華早報»此前報告，去年十二月，中國東北某醫院的一名醫生曾表示，他不想成為實驗室里的一隻小老鼠。

對近三千名衛生人員在上個春季時所做的這項調查顯示，有近三分之一沒有回答提問。負責這一調查的團隊建議，要對醫護人員和高危人群加強解釋和教育工作。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : L’épidémiologiste Zhong Nanshan à la tête du combat contre l’épidémie en Chine. C’est lui qui a révélé la transmission interhumaine de la Covid-19, le 20 janvier 2020. © RFI 法廣 /Stéphane Lagarde

中國著名的流行病學家鍾南山院士指出，疫苗接種行動是與病毒變異做賽跑。中國衛生當局現在要加快步伐，目標是要在今夏之前實現讓40%的民眾完成疫苗接種。