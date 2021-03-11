東日本大地震十周年 日美首腦發表共同致辭

3月11日，是日本2011年發生“3·11”東日本大地震十周年紀念日。日本政府3月11日下午在東京都千代田區的國立劇場舉行追悼儀式，天皇、皇後夫婦、日本首相菅義偉等政府官員等出席，並在當天下午2點46分---地震發生的時刻共同進行默哀。與往年不同的是，日本首相菅義偉與美國總統拜登發表了共同致辭。受疫情影響，今年的追悼儀式大幅減少了參加者的規模。

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日本政府主辦的“3·11”東日本大地震追悼儀式，從2012年開始每年都舉行，2019年有大約940人參加。受新冠疫情影響，2020年的活動被取消，改為在首相官邸舉行獻花儀式，前首相安倍晉三致悼詞。

在東日本大震災迎來十周年之際，日本首相菅義偉與美國總統拜登發表了共同致辭。

共同致辭指出：10年前，在東日本大震災中發生了三個災害，失去了幾乎數不清的人們的生命，給日本國民帶來的莫大的痛苦和災難。在迎來這個肅穆的紀念日的時候，我們向由於震災而犧牲所有的人們寄託哀思的同時，也對經受如此巨大的悲劇，至今仍然生活在悲痛中的遺屬和這一地區的人們表示由衷的哀悼。

日本德仁天皇在致辭中提到福島縣上個月發生的大地震，天皇指出：我們有必要認識到：震災並不是過去的事情，現在也仍然繼續。

天皇指出：十年來，許多的受災者，一面經受着超出想象的巨大的災害的痛苦，一面互相幫助，共同跨幾多困難。還有國家和全國的地方自治體及超過160個國家、地區和許多國際組織、眾多的志願者等、國內外的許多人以各種各樣的方式為支援日本的復興竭盡全力。

我與皇後一起，也曾訪問了受災地區,感到通過有關人員的努力和各地區人們的合作，復興正在進展。我們對目前為走向復興儘力的人們的不懈努力深表敬意。