美國指責中國修改香港選舉制度破壞香港民主 將使美中高層對話"更加困難"

美國周四譴責中國修改香港選舉制度，稱這是對香港民主的踐踏，也使下周將舉行的中美高層戰略對話"更加困難"。英國外交大臣拉布周四表示，修改香港選舉制度將進一步破壞國際社會對中國的信任。

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路透社消息，美國國務院發言人普萊斯周四表示，中國人大批准對香港選舉制度改革方案對香港的自治，自由及民主進程"構成直接的衝擊"，減少了民主代表制 並扼殺政治協商。

周四閉幕的中國全國人大會議表決通過“全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定”。

普萊斯周四在新聞發布會上表示，在國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文下周四與中共政治局委員楊潔篪及外長王毅在阿拉斯加安克雷奇會面時，美方將坦誠地向中國方面表明其態度立場，告知中國此舉是對美國維護的價值觀的挑戰。

布林肯及國家安全顧問沙利文與中共政治局委員楊潔篪及外長王毅的會面，將是拜登入主白宮以來，美中之間首次高級別會談。普萊斯表示，我認為對話將是"艱難的"，在雙方立場爭議領域，美方不會引而不發

美國國務院宣布，美中將舉行高級別戰略對話。《華爾街日報》引述華盛頓官員指，美方將在會上提出關注北京政府對香港的立場，以及對台灣的施壓。

另據路透社報道，英國外交大臣拉布周四表示，修改香港選舉制度將進一步破壞國際社會對中國的信任。拉布發表聲明稱，“這是北京架空民主討論空間的最新舉措，與中國自身做出的承諾相悖，”“這只會進一步破壞對於中國作為國際社會中的主要一員，履行國際責任和法律義務的信心和信任。”