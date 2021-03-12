中國修改香港選制台灣批愛黨者治港國台辦警告亂港謀獨無出路

中國全國人大昨天通過修改香港選舉制度，台灣和大陸對此掀起口水戰。陸委會批評中共推行的「愛國者治港」，其實是「愛黨者治港」。國台辦則批民進黨政府，政治操弄香港事務，企圖亂港謀獨。

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大陸13屆全國人大四次會議昨天通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定(草案)」。大陸總理李克強指出，人大作出的決定很明確，就是要堅持與完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。

李克強表示，大陸明確提出要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格依照大憲法與香港基本法辦事，落實好特區政府維護國家安全的法律機制與執行機制。

台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正批評說，中共推行愛國者治港，其實是中國共產黨直接治港，也就是所謂的「愛黨者治港」，最終將遭歷史及人心的嚴格檢視。

陸委會呼籲，相關各方應停止蠻橫打壓香港的民主自由，致力於維護香港的高度自治，兌現對港人的承諾。

國台辦發言人朱鳳蓮昨晚則就陸委會的批評響應表示，13屆全國人大通過有關香港選舉制度的決定，體現了全面貫徹落實「愛國者治港」原則，是維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的必要之舉，將有力保障「一國兩制」的實踐行穩致遠。

她說，民進黨當局對全國人大的涉港決定妄加評論，打着所謂民主、自由的旗號欺騙輿論，惡意攻擊，再次暴露其政治操弄香港事務，亂港謀獨的險惡用心與邪惡本質。國台辦並警告民進黨當局，謀獨沒有出路，亂港企圖不會得逞，積累罪惡必遭嚴懲。

此外，大陸總理李克強昨天在年度記者會上談到兩岸關係時說，陸方堅持一個中國原則與「九二共識」，反對任何形式的台獨活動。陸方也一直堅持「兩岸一家親」的理念，繼續推動兩岸融合發展。

對此，台灣陸委會副主委邱垂正也強調，台灣民意沒有接受且質疑北京當局所既定一中原則的九二共識，呼籲對岸要相互尊重，要以善意理解的態度務實對話，處理雙方分歧。

至於香港政府要求公務員宣誓擁護「基本法」及效忠特區政府，有兩百多人因不願簽署聲明，可能被開除。台灣陸委會也表示，公務人員忠於職責雖是天經地義，但拒絕助紂為虐也是人情之常；相關執政者一方面背離「港人治港、高度自治」的承諾，傷害民眾自由民主法治等基本權益，一方面又要公務人員白紙黑字宣誓表忠，「這樣的雙重標準令天下人不敢苟同」。