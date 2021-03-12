人民日報批評香港功能團體變成“攬炒派”

官媒人民日報發表評論文章，批評功能團體選舉向“分界別的直接選舉”演變，“偏離了代表業界利益、表達團體訴求的初衷”，又指區議會在行政長官和立法會產生過程中分量很重”，導致原本“非政權性的區域組織”變成“攬炒派”政治惡鬥的場所。

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現行立法會選舉制度，少部分功能組別以個人票為主，如社會福利界、教育界、資訊科技界、法律界、醫學界、衛生服務界等，皆由泛民主導。

人民日報日前發表的評論文章，以《適合香港實際的選舉制度才是好制度》為題、指香港選舉有“制度缺陷”、“已經到了不得不改、非改不可的地步”。文章配圖以階梯形式顯示由 2014 年佔領運動、2016 年雷動計畫、2019 年風雲計畫 至 2020 年初選等，指有人一步步的“企圖奪取香港管治權”。文章指香港近幾年來受“黑暴”、“港獨”、“攬炒”禍害，有利用選舉制度漏洞“登堂入室”的反中亂港分子”，在公共事務和服務社區上“毫無建樹”，卻在“危害國家安全上不擇手段”。

評論稱，“鞋子合不合腳，自己最清楚；制度好不好，關鍵要看是否符合實際，能否促進香港繁榮穩定”。從相關選舉的決定草案來看，“賦予選舉委員會更大職能”、“擴大社會均衡有序的政治參與”，是其重要思路。這能確保“愛國愛港者治港，反中亂港者出局”，“不給反中亂港分子任何竊取染指管治權的機會”，亦能實現“更加廣泛的代表性”，更好凝聚香港社會共識。