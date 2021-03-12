土耳其海運中國 六千噸銅不翼而飛？

國際知名的大宗商品貿易商摩科瑞遭遇騙局。土耳其上船的300個集裝箱在中國抵港後，發現遭掉包：6000噸銅被塗著紅色的石塊取而代之。

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國際知名的大宗商品貿易商摩科瑞遭遇騙局。土耳其上船的300個集裝箱在中國抵港後，發現遭掉包：6000噸銅被塗著紅色的石塊取而代之。

國際財經資訊媒體Bloomberg彭博新聞於本周率先披露，總部位於瑞士日內瓦的摩科瑞Mercuria是一家著名的大宗商品國際貿易商。摩科瑞於近期遭遇一樁匪夷所思的騙局。在土耳其購入的6000噸銅，於阿姆巴利港（Ambarli）受檢裝船，300個集裝箱在運抵中國港口後才發現被人用塗了紅色的石塊掉包。這一騙局再次揭示國際貿易中的巨大風險。

法廣存檔圖片 ： 土耳其伊斯坦布爾 Image d'archive RFI : Une vue d'Istanbul，le 13 octobre 2020. © AP Photo/Emrah Gurel

本台RFI法文網周三（2021年3月12日）在«原材專欄» (Chronique des Matières Premières) 刊出記者Marie-Pierre Olphand的追蹤報導，介紹從事大宗商品國際貿易的摩科瑞近期所遭遇的一樁令人難以置信的騙局，金額高達3600萬美元。

摩科瑞一案情況簡介

這樁案子發生在2020年。如今被公開，是因為司法程序和土耳其方面的抓捕行動。300個裝運了銅的集裝箱在上封條前，曾在土耳其靠近伊斯坦布爾的阿姆巴利港（Ambarli）被清空，接受一家專業公司的檢查，遭人掉包換成塗了紅色的石塊。而僅從封條上來看，似乎沒有任何異樣。這批集裝箱出海後，瑞士貿易商依照合約支付了3600萬美元。一個月後，首次在中國靠港後才被發現遭掉包。

多家銀行有類似遭遇

摩科瑞一案的異常之處在於其遇竊貨物之巨，但此類案件並不罕見。法國業界人士透露，每兩年會爆出一樁類似大案。2008年法國興業銀行（Société Générale）曾投訴一名土耳其珠寶商，尋找15噸被竊的黃金。2017年法國外貿銀行（Natixis）曾提出司法訴訟，指一批被存放在中國的鎳，文件有假，涉案金額3200萬美元。

國際貿易的金融風險

偽造證書ˎ一物多賣屬於常見的作假，但在金屬交易中，存在品質上貨不符實的情況。一名業界人士解釋說，作假越來越細緻，但難以預防。另有人說，這是職業風險，因為原材料通常來自規則缺乏透明ˎ便於投機取巧的國家。