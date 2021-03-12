林鄭：選委會和立會選舉時間或對調

北京出手修改香港選舉制度，行政長官林鄭月娥首次表明或因應人大常委會的決定，把原定 12 月舉行的特首選委會選舉及原定 9 月舉行的立法會換屆選舉對調，即先舉行選委會選舉，再舉行立法會換屆選舉。屆時新一屆的立法會將出現選委會的新組別。

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全國人大常委會通過“完善”香港選舉制度的決定後，會由特區政府在本地公布實施及交立法會審議通過。但距離下一屆行政長官選舉，只剩下約一年時間時間。林鄭月娥告訴鳳凰衛視，她承認時間非常緊迫，但指選委會選舉、立法會選舉及行政長官選舉要一步接一步做。

“從邏輯上來講，因為經過調整的選舉委員會，除了有以前的功能去提名行政長官候選人，以及投票選出行政長官候任人讓中央來任命，現在又多了一個功能，這個功能就是要透過自己選舉產生一定數目的立法會議員，以及要負責提名這些選立法會議員的候選人。所以從邏輯來講，應該是選舉委員會的選舉是先舉行的。”林鄭月娥在訪問中說。

林鄭月娥又強調，愛國者治港是天經地義的事，“完善”香港選舉制度是合情、合法、合理，亦刻不容緩，“有部分議員利用了這個重要的憲制平台。在特區，立法會是一個很重要的機關，但卻用它來反對中央，製造一些兩地的矛盾，違反『一國』，甚至勾結外國勢力來制裁香港，所以這些行為是完全不能接受，必須要從完善選舉制度方面入手。”

至於下屆會否競逐連任？林鄭月娥則表示不會回答這問題，但認為香港是有這樣的人才的，“有的人說好人都不做行政長官，這個位好難做。但是第一，我們有了國安法，起碼社會的安全治安我們可以處理。不需要再擔心香港惶恐終日。如果這一次能夠完善這個選舉制度，我很希望有更加多的有能力的人士參選，去管理未來的香港。”

林鄭月娥又指自己做了近四年行政長官，認為其中一條件是要做好“一國兩制”的捍衛者，維護中華人民共和國的憲法以及基本法，“未來的行政長官，是需要一位好堅定的行政長官。要堅守原則，不可太受到外面的聲音或者不同意見的影響。”