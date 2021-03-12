華府開腔批評北京大幅改變香港政治制度

美國周四譴責中國通過法案大幅改變香港的選舉制度，形容北京持續攻擊香港的民主，並預料美國國務卿布林肯下周與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外長王毅的會談，將頗為艱巨。

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國務院發言人普萊斯(Ned Price)說，中國全國人大通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，是“直接攻擊香港的自治、自由和民主進程及限制政治參與”。他說，有關的選舉制度改變，“目的是減少民主代表和扼殺政治討論”。

普萊斯說，布林肯將在會談中坦率告知中國其所作作為如何挑戰美國的價值。他說：“我會預期有一些艱難的對話，我們在討論到彼此分歧的問題時，肯定會直言不諱。”白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，美方將在會談中提出中國對新疆維族實行種族滅絕政策的問題。

他說，美國亦會探討一些合乎美國利益又可與中國合作的項目，包括氣候變化。但他強調：“但重點是我們不會為談而談，我們期望北京…展示認真尋求達到其經常掛在口邊的願望，改變雙邊關係的基調。”

在此同時，布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將在下周與主管外事工作的中國國務委員楊潔篪、外交部長王毅在阿拉斯加舉行會面。

這是自拜登上任美國總統以來，美中兩國高層官員的首次面談，預計將為拜登任內的美中交往定下基調。

美國國務院3月10日發表聲明指，雙方官員將在3月18日會面，討論“一系列問題”。

一名不具名的美國資深官員透露，美中官員將探討新冠疫情、氣候變化，還有多個雙方存在分歧的問題，包括香港、台灣以及中國或對澳大利亞實施的“尚未公布的經濟禁運”。