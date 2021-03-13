德防長：德國聯邦國防軍將阻止中國在印太地區的行動

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾打算通過德國聯邦國防軍來阻止中國在印太地區的行動。專家表示，卡倫鮑爾的語調比以前更為強硬。

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據《慕尼黑水星報》報道，德國做好了將一艘海軍軍艦開往印度太平洋的計畫。今年夏天，“巴伐利亞號”將從威廉港啟程前往遠東。在回程路上，該護衛艦也將跨越南中國海。德國聯邦國防部於三月初公布了這一消息。

德國防長克蘭普-卡倫鮑爾現在首次公布了德方的意圖。德國國防軍出行印太地區，主要是為了阻止中國的擴張。這位基民盟政治家在推特上寫道：“我們困擾地聽到來自中國的軍事威懾腔調，甚至是備戰呼籲。我認為，我們應該在可能的地方與中國合作，在必要的地方予以反對。”

日前，中國國家主席習近平在人大會議上表示，“全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐。”

克蘭普-卡倫鮑爾向德國編輯部網絡進一步闡述了她的思想。她說，“隨着全球互聯互通，全球責任也隨之而來。印太地區是當今世界戰略意義最重要的地區，有關自由、和平和繁榮的重要決定在這裡作出，德國也直接受此影響。”這位德國防長還表示，“德國希望發出明確的團結信號，和德國的盟友一道宣誓在該地區的存在。”

德國外交部去年9月推出印太指導方針。今年3月初，德國國防部宣布，“巴伐利亞”號護衛艦（Bayern）今夏將從威廉港起航前往遠東，返航途中將穿越南中國海。這將是2002年以來首艘德國軍艦穿越南中國海。

柏林墨卡托中國研究中心的中國安全與外交政策專家海倫娜來加達（Helena Legarda）表示，克蘭普-卡倫鮑爾的新聲明“似乎並不意味着先前的政策有任何改變“，“但絕對是一個更強硬的語調”。這位部長沒有直接提及海軍在印度太平洋的任務。她認為，克蘭普-卡倫鮑爾“想向北京傳達一個信息，即德國已準備好進一步參與該地區，並在必要時處理中國的自信心。”