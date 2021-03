美軍退役將領 : 什麼是美國給中國設定的紅線？

美國給中國設定的紅線在哪裡 ? 曾任北大西洋公約組織盟軍最高指揮官的美軍退役將領史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)日前撰文有所透露。

史塔伏瑞迪斯日前投書“日經亞洲”周刊(Nikkei Asia)指出,美國整體海上戰略態勢的基礎是建立一個全球海上聯盟,以對抗中國人民解放軍的高戰力部隊。美國的紅線包括:中國或北韓以核生化武器攻擊美國及其盟邦;中國武力進犯台灣及離島,包括經濟封鎖台灣或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網路攻擊。

其他紅線還包括:中國攻擊防衛尖閣諸島(Senkaku Islands,釣魚台列嶼)及四周東海經濟海域主權的日本軍隊;中國在南海採取重大敵對行動以進一步開發各島礁並使之軍事化,以部署軍隊對抗其他主權聲索方;妨礙美國與盟邦海軍執行全面自由航行作業;以及中國進攻美國締約盟邦的主權領土與軍事設施。

史塔伏瑞迪斯說,在美中戰略脈絡下,美國海軍陸戰隊將堅決鎮守海洋,並且能夠航行至南海海域,深入中國賴以防禦的島鏈之內。,一旦深入至此,陸戰隊將動用武裝無人機、網上攻擊能力、戰力強大的特種部隊“陸戰隊突襲兵”(Marine Raiders)、防空飛彈,甚至獵殺艦艇的武器以攻擊中國海上軍力,甚攻擊共軍的陸上作戰基地。比如中國在南海的軍事化人工島礁。

史塔伏瑞迪斯透露,美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)的戰略、作戰和戰術團隊正擬訂美軍部署的新方案,相關新選項將送呈國防部,作為新任部長奧斯汀(Lloyd Austin)的全面態勢評估之一。美國國防部尤其希望,英國和法國等北約盟國也能參與其中。也將希望能勸使澳洲、紐西蘭、印度、日本、韓國、新加坡與越南參與此類軍事部署行動。

中央社介紹:史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)是北大西洋公約組織(NATO)第16位盟軍最高指揮官,也是塔弗茲大學(Tufts University)佛萊契爾法律暨外交學院(Fletcher School of Law and Diplomacy)第12位院長,他的軍旅生涯大部分時間戍守在太平洋地區,其新作:“2034:下一場世界大戰的小說”(2034: A Novel of the Next World War)最近剛出版。