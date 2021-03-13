首批中國援助新冠疫苗運抵加蓬

中國政府援助加蓬的國藥集團中國生物新冠疫苗12日運抵加蓬首都利伯維爾，加蓬總理奧蘇卡(Rose Christiane Ossouka Raponda,)及中國駐加蓬大使胡長春到機場迎接。《巴黎人報》13日報道：中國希望藉助新冠疫苗接種在世界範圍內發揮更大的作用。中國國藥(SinoPharm)10萬劑新冠疫苗抵達加蓬首都機場，這是其鄰國赤道幾內亞在幾個星期前收到中國援助的新冠疫苗後，又一個非洲國家獲得的疫苗援助。

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《巴黎人報》還表示：很多非洲國家大量訂購了中國的疫苗。加蓬總統邦戈當天在社交媒體上表示，全國疫苗接種工作即將展開，醫衛人員、安全部門及高風險人群將優先接種。

前往機場的加蓬總理奧蘇卡還表示，他本人也會接種中國新冠疫苗的。截至3月13日，加蓬累計確診新冠病例16660例，累計死亡96例。

加蓬從2月中旬把宵禁的時間從晚8點提前至晚6點。首都和外省不得隨意進出；每個航空公司的國際航班也規定每個星期不得多於兩班。《巴黎人報》表示：歐洲在援助非洲疫苗上大大落後中國。加納成為首個通過COVAX計畫收到新冠疫苗的國家。

中國外交部發言人2月3日表示：中國已正式加入世衛組織的“新冠肺炎疫苗實施計畫”(COVAX)，應世衛組織方面請求，中方決定向實施計畫提供1,000萬劑疫苗，主要用於發展中國家急需；三家中國公司已申請加入該計畫。

中國經濟研究學家、法國國家科學研究院名譽研究主任裴天士（Thierry Pairault）對《巴黎人報》表示：中國不僅要向世界展示，一個發展中國家不僅可以自行研製新冠疫苗，而且可以向更多的國家大規模推廣其“新產品”。