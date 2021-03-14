廣東現尼日利亞變種病毒

中國廣東省近日從兩名新冠確診患者的鼻咽拭子樣本中，發現了B.1.525型尼日利亞變種病毒株。本月初在意大利發現這種毒株時，意大利病毒專家稱，其變異性和傳播力都很強，現有的疫苗均對其無效。

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廣東省疾控中心14日發布的新冠疫情公告中提到，該中心上周五從2名確診的境外移入患者的鼻咽拭子中，發現了B.1.525尼日利亞變種病毒株。此消息引起外界的廣泛關注。

中央社報導稱，B.1.525尼日利亞變種病毒株目前正在26國個國家流行，其傳染力比其他類型的新冠變種病毒更強，而且容易導致“抗體中和逃逸”。這意味着，已經感染過新冠的康復者，可能也會再次感染這款變種病毒。

B.1.525型變種病毒株最早於2020年12月中旬在尼日利亞發現。科學家當時在對兩名尼日利亞確診患者的拭子樣本進行分析時，發現了這種病毒株，其後將其命名為B.1.525。在那之後的兩個月內，尼日利亞感染新冠的病例中，有20%以上的患者感染的是B.1.525病毒株，英國、法國等地也很快發現了這款變種病毒株。

今年3月3日，意大利病毒學學會主席阿納爾多·卡魯索（Arnaldo Caruso）對外證實，在意大利北部倫巴第區布雷西亞發現了B.1.52尼日利亞變異毒株。卡魯索稱，這種新型病毒變異性很強，現有的新冠疫苗對該病毒均無效。

公開的資訊顯示，科學家經過研究發現，B.1.525毒株發生的突變中，包括此前已經在其他變異毒株中發現的D614G突變和E484K突變，這兩種突變會極大地增強病毒的傳染性，導致感染者對現有的幾種疫苗產生大約3倍的耐藥性，對大多數恢復期抗體產生10倍的耐藥性。

B.1.525毒株的主要變異，則是S蛋白N端結構域的Q52R和A67出現了 胺基酸替代，以及69-70和144位點的缺失。由於新冠的N端結構域具有很高的抗原性，這個區域發生突變，很容易導致出現抗體中和逃逸現象，從而導致疫苗對該款病毒失效。

此外，B.1.525在構成其他蛋白質的基因組區域中，也出現了大量的突變，而所有這些突變的後果就是導致發生抗體中和逃逸現象。