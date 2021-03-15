中國諾多打疫苗 民眾關心是否安全

中國國家衛生健康委員會副主任李斌今天公布，截至3月14日，中國共接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗6498萬人次。對照中國14億人口，接種率約為4.6%。該官員稱，民眾非常關注安全性、有效性等方面的數據，考慮對疫苗有更多了解之後再接種。

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據中央社今天報道說，中國報告至今疫苗接種率4.6%，民眾關心是否安全。中國國務院新聞辦公室下午舉行記者會，據國新辦官網直播，據中國國家衛生健康委員會副主任李斌表示，影響接種意願有兩個主要因素，一是中國疫情總體平穩，部分民眾認為感染風險較低，暫時不需要接種疫苗；二是部分民眾希望能夠看到更多關於疫苗使用效果的資訊。他說，民眾非常關注安全性、有效性等方面的數據，考慮對疫苗有更多了解之後再接種。

李斌又說，雖然中國疫情形勢總體平穩，但仍存在疫情輸入和局部流行風險，對絕大多數人而言，若沒有針對COVID-19的免疫力，都有患病可能，部分人員患病後可能較嚴重。所以，預防COVID-19最好的辦法就是接種疫苗。

該報道說，有外媒追問中國自製疫苗目前實際產能與產量，中國工業和信息化部總工程師田玉龍則表示，疫苗有別於其他防疫物資和藥品，需要一定的生產檢驗周期，確保各個環節品質安全，且必須按照規定流程生產，加強檢測驗證等措施。在此前提下，中國疫苗的產量產能在不斷擴大。田玉龍聲稱，中國工信部和衛生健康部門已建立動態、精準、平衡的生產供應和保證接種機制，相信能夠圓滿完成任務。

也有外媒追問目前有沒有國家認可中國將推出的“中國版國際旅行健康證明”。李斌則說，相關政策仍在研究階段，並由聯防聯控機制相關部門主導，待政策公布後，會及時向社會發布，並將透過這些措施進一步推動疫苗接種以及國際交往和交流。

據中央社說，根據英國牛津大學網站“用數據看世界”（Our World in Data），截至3月13日，全球COVID-19疫苗接種率前5名國家當中，以色列為106.95%，阿拉伯聯合酋長國近66%，英國超過37%，智利超過34%，美國則近32% 。