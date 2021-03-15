傳取締 至少八團體退出民主派大型遊行搞手「民陣」 支聯會決留下

自月初傳出港府欲取締曾主辦多次大型集會遊行的民間人權陣線(民陣)後，至今已有七個團體退出，當中包括公民黨和香港教育專業人員協會(教協)等組織力和資源較豐富的民主派團體，而另一大黨民主黨亦會稍後公布決定；相反，香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)則議決維持會員身分。民陣召集人陳皓桓重申，尊重和理解個別成員團體的決定，但更要看堅持者意願，他估計，民陣最終如何，未來兩星期會有分曉。

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截至前年反修例運動前，有逾四十個民間團體及政治組織參與民陣，自傳出港府籌謀取締民陣的消息後，成員中的街坊工友服務處（街工）、新民主同盟、公民黨、天主教正義和平委員會、華人民主書院、民主中國陣線及香港民主民生協進會（民協）先後宣布退出或停止參與民陣工作，最新於昨(14日)天宣布「實時終止參與民陣的工作及會議」的，是擁有近十萬名會員的教協。網上更流傳一份名單，指有15個組織退出民陣。

退出的團體內部認為，以現時政治形勢，難以預計當局會借什麼借口打壓民陣及其成員團體，為免麻煩或出狀況後須付出巨大代價，為安全計，先行退出，也是「Be Water」的表現；亦有團體人士指出，現時已無法主辦遊行集會，退出沒有實質影響；更有團體不諱言，退出是「跟大隊」。

不過，支聯會於本月9日開會後決定，維持民陣會員身分；香港職工會聯盟秘書長李卓人亦表明，職工盟不會退出民陣，不認為委曲可以求全；社會工作者總工會副會長張志偉則表示，社總沒有計畫退出民陣，亦不認為需要討論。陳浩恆重申，民陣不會自行解散，有成員便會堅持到底。

新加報媒體月初引述消息人士指，港府正調查民陣資金來源是否違反《港區國安法》，民陣已否認有收取外國資金；但另一指控涉及民陣未有按《社團條例》登記，觸發民陣非法運作的疑慮。陳浩恆及後發信息予各成員團體，表明「秘書處或召集人不能也不會隨意解散」，但亦呼籲各團體自行討論去留，聲言「只要大家堅持留下，召集人也會留到最後一刻」。

陳皓桓解釋，民陣是「聯盟」而非組織，毋須註冊，反問是否就某一議題成立關注組是否需要申請社團註冊。成立十九年的民陣，以「和平、理性、非暴力」着稱，所辦集會遊行均向警方申請不反對通知書，而警方亦沒有因為其「非註冊社團」身分而拒絕與民陣開會商討遊行路線及如何維持秩序，並指民陣是「大品牌」、「很好合作的夥伴」。

民陣於2002年杪由多個政黨和民間組織成立，自2003年7 月1日主辦有逾50萬人參加的反對針對國安罪行的立法工作起，每年均會舉行「7.1」遊行。前年反修例運動期間，兩次聲稱有超過百萬人參與的遊行都是由民陣舉辦。