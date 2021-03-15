全球新冠疫苗安全性頭四位全是中國疫苗？查是假消息!

中國以及中文社群平台與通訊群組近日流傳一則訊息，訊息內容如下：“源自德國著名的反華傳媒《德國之聲》，把全球十種新冠疫苗的安全性排名，排頭四位的竟然全是中國疫苗:1. 國藥（中國）2. 國藥（中國）3. 科興（中國）4. 康希諾（中國）5. 阿斯利康（英國）6. 輝瑞（美國及德國）7. 莫德納（美國）8. 強生（美國）9. Novavax（美國）10. 衛星五號（俄羅斯）。” 據媒體今天稱，事實查核澄清《德國之聲》無此疫苗安全性排名報道。

廣告 繼續瀏覽後續

據新頭殼今天報道稱，網傳《德國之聲》排名全球新冠疫苗安全性頭四位全是中國疫苗？ 事實查核:無此報道。消息說，近來網傳《德國之聲》把全球十種新冠疫苗的安全性排名，排頭四位的竟然全是中國疫苗？經事實查核結果，該媒體並無新冠疫苗的安全性排名報道，因此為錯誤訊息。

該報道稱，網傳內容表明，國藥有兩種疫苗，分別排第一及二。現在全球已有幾千萬人接種了輝瑞，都只是集體死了二、三十人及幾十人面癱，出事率其實很低，算安全。中國已向全球50多個國家，輸出超過5億劑疫苗，估計已接種的人也有幾億，只有香港錄得一例疑似與接種疫苗有關的死亡個案，而死者本身有糖尿、高血壓、高血脂及心臟血管疾病，港府顧問醫生許樹昌及呼吸系統專科醫生梁子超均說，其死因未必直接與接種科興疫苗有關，但有待調查公布。所以，中國疫苗出事率更低，也更安全。”

新頭殼說，經事實查核結果，(一)網傳訊息引述《德國之聲》稱中國疫苗佔新冠疫苗安全性排名的前四名，經過查核，《德國之聲》報道是依序介紹新冠疫苗疫苗，並非安全性排名。到刊登此報告時（2021年3月15日），該媒體也並無新冠疫苗的安全性排名報道。(二)網傳訊息引述的圖表，原始出處為香港醫院藥劑師學會，被引用在香港媒體的一篇讀者投書，此圖表和這篇投書的內容均與“疫苗安全性排名”無關。因此，傳言為“錯誤”訊息。