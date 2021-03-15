北京今刮沙塵暴 警告有害

由於來自戈壁沙漠和中國西北部分地區的強風，中國首都北京今天籠罩在厚厚的棕色沙塵之中，氣象局稱這是十年來最大的沙塵暴。周一上午，中國氣象局還發布黃色預警，稱沙塵暴已從內蒙古蔓延至北京周邊的甘肅、山西和河北。在3月5日召開的全國人大會議期間，北京及其周邊地區最近幾周一直飽受嚴重污染之苦，城市籠罩在霧霾之中。

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據法新社今天報道稱，中國北京今天颳起沙塵暴，污染指數來到有害等級。當局呼籲民眾戴上蛙鏡、口罩等，免得污染物從口鼻進入體內。沙塵暴肆虐下，紫禁城等着名地標都一片朦朧。

北京市政府已下令各級學校停止從事室外活動或上體育課，並建議呼吸道疾病患者留在室內。

北京生態環境監測中心通報，截至上午9時，北京市中心與近郊6區懸浮微粒PM10濃度每立方公尺超過8000微克。

據路透社消息說，周一，由於來自戈壁沙漠和中國西北部分地區的強風，中國首都北京籠罩在厚厚的棕色沙塵之中，氣象局稱這是十年來最大的沙塵暴。

周一上午，中國氣象局發布黃色預警，稱沙塵暴已從內蒙古蔓延至北京周邊的甘肅、山西和河北。

鄰國蒙古也遭受了嚴重的沙塵暴襲擊，據中國官方媒體新華社報道，至少有341人失蹤。內蒙古首府呼和浩特的航班已經停飛。

根據北京市環境監測中心的數據，周一上午，北京官方空氣質量指數達到了500的最高水平，在一些地區，被稱為PM10的懸浮顆粒超過了每立方米8000微克。

世界衛生組織建議每天pm10的平均濃度不超過50微克。滲入肺部的更小顆粒物PM2.5的讀數也在300微克/立方米以上，遠高於中國35微克的標準。

由於靠近大片戈壁沙漠，北京在3月和4月經常面臨沙塵暴，同時中國北方到處都是森林砍伐和水土流失。

據該報道，中國一直在努力重新造林，恢復該地區的生態，以限制多少沙塵被吹進首都。北京種下了一道“綠色長城”來阻擋來襲的灰塵，還試圖建立空氣走廊，引導風，讓沙子和其他污染物更快地通過。

在3月5日召開的全國人大會議期間，北京及其周邊地區最近幾周一直飽受嚴重污染之苦，城市籠罩在霧霾之中。唐山是中國最大的鍊鋼城市，也是北京和河北的主要污染源之一。上周六，唐山表示，將對未能實施霧霾應急治理措施的地方企業進行處罰。