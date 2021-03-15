北京天空出現罕見“藍太陽” 網說嚇傻

中國北京市15日氣候、天象都不平靜，除颳起近10年最強沙塵暴外，不少民眾更因此在視野相對良好處，捕捉到清晰的“藍太陽”奇景，就好像在火星上看太陽一樣，在網絡平台上引發熱烈討論，有人擔憂“天有異象，大事發生”。

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據東森新聞今天報道稱，北京天空驚見“藍太陽”...陸網憂：出大事了！消息說，2021年3月15日，北京市視野相對清晰處，擡頭可見藍太陽景觀。

據《北京日報》引述大陸國家天文台研究員苟利軍說明，“藍太陽”也與沙塵暴有關，因為今日（3月15日）北京大氣中的塵埃顆粒發生了米氏散射，而非熟悉的瑞利散射；所謂米氏散射，系因沙塵粒徑通常大於可見光波長，波長最接近粒徑的紅橙光散射明顯，逆光回望太陽時紅光較少而略呈藍色。

該報道綜合陸媒消息和大陸網友在網絡上分享的“藍太陽”畫面，明顯可見太陽周邊呈現藍色光芒，網友們紛紛感嘆“好美”，但也有人擔憂“天有異象，大事發生”，或呼籲“要好好保護地球。”

據該報道說，受沙塵暴影響，北京市大部分地區今日普遍能見度不佳，無法看到完整的藍太陽景觀。

據聯合新聞網說，北京天空竟然出現藍色太陽！近期大陸天候相當不平靜，除了颳起了10幾年來最強的沙塵暴造成6人死亡，80餘人失蹤以外，現在北京的天空又出現了藍太陽，瞬間引起眾多網友熱烈討論，不少人紛紛擔心“天有異象，有大事發生”。

據了解，今（15）日北京出現了沙塵天氣，就有眼尖的網友發現天空的太陽周圍呈現了藍色的光芒，就如同在火星看到的一樣，不少人連忙拍下來上傳到社群網站上，有些網友紛紛驚呼這也太神奇了，但也有網友憂心忡忡地認為天有異象，恐怕會有大事發生，也有不少網友開玩笑地說，“證明火星上可以生存”、“這明明是我屋內的大燈”、“啊？火星校區已經開始招生了嗎？”