北京憤怒 控美國是地地道道的竊聽帝國、竊密帝國、黑客帝國

美中高層阿拉斯加會晤前，美國聯邦傳播委員會（FCC）12日認定5家中國企業對美構成國家安全威脅。為此，中國外交部發言人趙立堅今天批評美國是竊聽、竊密、駭客帝國。

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據中央社今天報道稱，高層會晤前 ，美國聯邦傳播委員會FCC在12日根據2019年保護美國通訊網絡相關法律，認定華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）等5家中國企業對美國構成國家安全威脅。

中國外交部15日下午舉行例行記者會，發言人趙立堅在回答相關提問時稱，美方的做法毫無事實依據，也毫無道理。他又說，美國政府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，這是對美方一貫標榜的市場經濟原則的完全否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽面目。

據中央社引述中國官方的澎拜新聞，發言人趙立堅接着指控美國，“利用其先進科技優勢，通過安裝後門等方式，對包括盟友在內的世界其他各國進行大規模無差別的竊聽竊密。美國是地地道道的竊聽帝國、竊密帝國、黑客帝國。美國的做法嚴重損害威脅他國的安全”。

趙立堅又說，“美國還是要有點自知之明，我們希望美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業經營投資提供公平、開放、公正、非歧視的營商環境”。

據中央社，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會面。這將是美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來，美中高層首度會晤。