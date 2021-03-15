國際武器交易5年來首次持平

瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）周一公布最新報告顯示，2016年至2020年間國際軍火交易保持穩定，主要原因是一些進口國增加武器生產 ，但是國際武器交易仍然保持冷戰結束以來的最高水平。

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坐落在瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所今天公布最新報告顯示，2016-2020年期間全球軍火交易量出現降溫。

儘管國際武器交易保持冷戰結束以來的最高水平，但這是自2001-2005年以來首次沒有增長，但是不能忽略2020年全球軍費開支普遍增加，美國國防開支領先為7380億美元，中國軍費增幅最高到6.6%，全球軍費開支創新高。

在全球5大軍火生產國中，美國，法國和德國武器出口增長，俄羅斯和中國出口下降，美國仍然是全球最大的軍火出口國，出口份額上升了37% ，法國上升44%。但是俄羅斯武器出口下降26% ，中國的軍火出口下降了7.8％，國際武器交易過去的5年中持平。

中東地區屬於軍火進口增長最快的市場上漲25%，沙特是世界武器進口大國，增幅為61%，從美國購買了91駕戰機。卡特爾增加了361%。

分析指出新冠病毒大流行致使世界各地經濟遭受重挫，一些國家因為削減預算導致進口武器下降，而且一些進口國家開始自行生產武器。