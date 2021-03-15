孟晚舟引渡案今庭審 剛提新辯詞再遭拒

中國華為財務長孟晚舟向加拿大法院要求，在引渡聽證庭中接受華為員工的證詞作為證供，但遭加拿大法官駁回。華為員工所提供的這份證詞反駁了美國方面對於她在公司伊朗業務上誤導銀行的指控。華為上周證實孟晚舟向香港法院提出申請，以取得銀行紀錄，她說，這些文件有利於她的引渡官司戰。孟晚舟曾於2月在倫敦提出類似法律行動但失敗。孟晚舟案今天再在加拿大溫哥華出庭。曾有消息報告兩名在中國被關押的加拿大人進入一審，但沒有任何細節傳出。

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據路透社引述加拿大司法文件報道稱，周五的一項判決顯示，負責審理華為首席財務官孟晚舟美國引渡案的加拿大法官，駁回了她有關接受華為員工證詞的請求。這份證詞反駁了美國方面對於她在公司伊朗業務上誤導銀行的指控。判決還顯示，這位法官初步接受孟晚舟訴訟團隊要求作為證據的一份專家報告，但需要進一步提供其關聯性說明。

孟晚舟訴訟團隊希望增加的這份證據可以支持其主張，證明滙豐銀行知曉華為在伊朗的業務，孟並未誤導該行。

美方指控孟晚舟在一次會議上對公司的伊朗業務說謊，參加過此次會議的華為員工提供了兩份證詞。

據該報道，英屬哥倫比亞省大法官Heather Holmes認為若接受這樣的證據，並不利於找到可信的結果。Holmes還駁回了另外兩份華為員工的證詞，證詞稱滙豐銀行的員工知道華為在伊朗的業務聯繫。Holmes稱這些證詞超出了引渡案審理的“恰當範圍”。

就孟晚舟要求法院採納華為員工證詞但遭加拿大法官駁回，法新社稱，49歲的孟晚舟是華為創辦人任正非的千金，她被美國控罪並要求引渡而困在加拿大迄今已兩年。孟晚舟被控欺騙滙豐銀行 （HSBC），隱瞞華為與旗下子公司星通科技之間的關係，陷滙豐銀行於違反美國對伊朗制裁禁令的危險中，因為銀行繼續核准華為的美元交易。

孟晚舟的律師團隊相信，這些員工的書面證詞可以證明滙豐銀行知悉華為和星通科技之間的關係。星通科販售電訊設備給伊朗。根據孟晚舟的律師團隊表示，這些證據有利於證明檢方說法「明顯不可靠」。

卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）在12日深夜公布決定表示，孟晚舟辯護團隊所提有關書面證詞的要求「和審判的範疇有關，但和引渡聽證庭無關」。

霍姆斯表示，關於引渡聽證庭可靠性的問題，並不是由她來裁決。

華為上周證實孟晚舟向香港法院提出申請，以取得銀行紀錄，她說，這些文件有利於她的引渡官司戰。孟晚舟曾於2月在倫敦提出類似法律行動但失敗。

法新社說，孟晚舟在溫哥華的引渡官司進入最後階段，聽證庭應於15日重開，料在5月中旬結束，屆時不得再上訴。